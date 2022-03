Pokud by do Luže zavítalo více válečných uprchlíků z Ukrajiny, léčebna může poskytnout zázemí v podobě ubytování a zdravotnické péče, ale některým z nich může nabídnout i zaměstnání. „Potřebujeme nejen lékaře nebo fyzioterapeuty. Práci by u nás našli i řidič, truhlář, pomocné síly do kuchyně nebo uklízečky,“ dodal ředitel.

Hamzova léčebna má podle jeho slov s ukrajinskými zaměstnanci mnohaleté dobré vztahy. „Mají u nás trvalý pobyt, pro nás jsou to Češi. Žádné rozdíly neděláme,“ dodal Volejník.

Solidarita v Luži

Luže s dvěma a půl tisíci obyvateli je vůči Ukrajině velmi solidární. Neprojevuje to „jen“ vyvěšením vlajek u brány léčebny nebo na dveřích radnice, ale snaží se různými způsoby zapojit do pomoci válkou postižené zemi. V úterý začala distribuce potřebných věcí z veřejné sbírky. Jedno auto zamířilo přímo na Ukrajinu, další na Slovensko a zbytek věcí město umístí do centrálních skladů.

KOMENTÁŘ: Skříň volá po poctivosti lidí. A co knihobudky?

Luže navíc poskytla bezpečí azylu dvěma ukrajinským ženám. Noc na úterý už strávily v jednom z místních bytů. „Srdečně je u nás vítáme a doufáme, že jim alespoň tím zázemím pomůžeme zvládnout tak hroznou situaci. Všem velice děkuji za pomoc s vybavením bytu, což se povedlo za jedno jediné odpoledne,“ uvedla starostka města Veronika Pešinová s tím, že další byt pro Ukrajince je ve fázi přípravy.