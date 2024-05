„Nikdy jsem neplánovala zřízení útulku, ale zprávy o možném utracení psů mě k tomu tak nějak přiměly,“ říká Diana Šlechtová, která pracovala 18 let jako strážnice Městské policie v Pardubicích a pak čtyři roky v Hrochově Týnci.

„Může za to Facebook. Viděla jsem tam, jak si lidé nevědí rady se psy, chtěli by je utratit, tak jsem je začala brát k sobě a hledala jsem jim nový domov. Pak se na mě začali obracet lidé z celé republiky, že mají agresivní psy nebo, že bezdomovci nemají pro ně na žrádlo, tak to nějak začalo," vzpomíná.