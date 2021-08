Díky obchvatu se lidé příští rok dočkají chodníku z Chrudimi do Vlčnova

Budovaný a ke svému finiši se blížící obchvat Chrudimě přinese novinku i pro chodce a cyklisty, a to v podobě nového chodníku spojujícího Chrudim a Vlčnov. Ve směru z Chrudimi bude chodník po pravé straně. Skončí těsně za cedulí Vlčnov, kde chodci budou moci přejít na druhou stranu vozovky. Hotový bude až v příštím roce, nikoliv letos, jak se předpokládalo. Nakonec však odpadne hrozící snížení rychlosti aut kvůli chodcům. Jen ta cena za chodník se zdá vysoká i chrudimské radnici…

Silnice z Chrudimě do Vlčnova, kde by měl vzniknout chodník. Stavba druhé části chrudimského obchvatu pomalu spěje do finiše | Foto: Karel Dvořák

Stavba druhé, 4,6 kilometrů dlouhé části obchvatu Chrudimě za 442 milionů korun přinese novinku i pro chodce a cyklisty, a to v podobě nového chodníku spojujícího Chrudim a Vlčnov. Chodník měl začínat obrubníkem, což by znamenalo na nyní velmi frekventované silnici nařídit snížení rychlosti na 50 nebo 70 kilometrů v hodině. Za ním měl být travnatý dvoumetrový pás a teprve pak samotný chodník. To se nakonec podařilo vyřešit. "Nakonec jsme nalezli řešení, se kterým nám významně pomohlo Ředitelství silnic a dálnic. Namísto obrubníku bude příkop s navazujícím travnatým pásem, čímž snížení rychlosti odpadá," vysvětlil starosta František Pilný. Ve směru z Chrudimi bude chodník po pravé straně. Skončí těsně za cedulí Vlčnov, kde chodci budou moci přejít na druhou stranu vozovky. Přístupný bude až v příštím roce, nikoliv letos, jak se předpokládalo. O výstavbě obchvatu jsme již psali: Obchvat Chrudimě spěje do finiše. Hotová je většina prací a asfaltuje se Přečíst článek › "Cena 5,5 milionu korun za chodník se nám zdála vysoká, takže budeme žádat o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. A to nás bohužel zdrží," dodal starosta Pilný. I tak je to pro chodce a cyklisty dobrá zpráva. "Jezdím s dětmi na kole ke kamarádce do Vlčnova dost často, takže se budeme cítit bezpečně," popsala Chrudimačka Jana Novotná. Viadukt přes silnici na VlčnovZdroj: Karel Dvořák Stejně tak se těší cyklisté na městem slibovanou lávku přes obchvat v místě křížení obchvatu s bývalou spojkou od obchodní zóny na Tři bubny, její výstavba je však zatím ve hvězdách. Práce na stavbě obchvatu se blíží do finiše, hotových je přes 80 procent prací a na většině trasy už je i asfalt. Je téměř jisté, že termín dokončení stavby stanovený na prosinec bude splněn. Podívejte se i na video z výstavby obchvatu: FOTO, VIDEO: Obchvat Chrudimi už je z větší části vyasfaltován Přečíst článek › Obchvat za celkových 572 milionů korun bez DPH vede z převážné části přes zemědělsky obdělávané území. Na 4,6 kilometru dlouhé trase budou čtyři křižovatky a sedm mostů, součástí stavby jsou i protihluková opatření. Nejdelším mostem stavby, která zahrnuje obchvat Vlčnova a Slatiňan, je třípólový železniční nadjezd vedoucí nad tratí Slatiňany – Skuteč, který je dlouhý 90 metrů. Dokončena je i betonáž bočních říms a přechodové desky na nadjezdu železniční tratě. Po stranách náspů dělníci pracují na terénních úpravách. Tempo stavebních prací je vysoké. "Je těžké stavět silnici v deštích, ale jak je vidět, tak to jde. Jsem rád, že vše pokračuje, jak má, a věřím, že v prosinci obchvat otevřeme," dodal starosta. ​ Řidiči, kteří se jako šneci nyní plouží po Chrudimi kvůli rekonstrukci Masarykova náměstí, se na druhou etapu obchvatu těší, díky odlivu tranzitní dopravy by se městu mohlo výrazně ulevit. Silnice obejde město na východě a vyústí až za městem Slatiňany. To by měli ocenit i řidiči kamionů, jimž pověstné chrudimské kruhové a světelné křižovatky vadí v plynulé a zároveň svižné jízdě.

