Kontroverzní discgolfové hřiště bude zbudováno v chrudimském Městském parku už v červenci. Volnočasový sport určený pro celé rodiny dostal od města zelenou, ovšem s jednou podmínkou: po roce budou analyzována všechna jeho pro a proti. "Máme tu odpůrce a příznivce, uvidíme, kdo bude mít pravdu," uvedl starosta Chrudimě František Pilný.

Kouzlo discgolfu tkví v tom, že disky zatáčí doprava nebo doleva podle toho, na kterou stranu rotují. Jsou dva základní hody. | Foto: prodiscgolf.cz

Ti, kteří jsou možností nového sportoviště nadšeni, ještě před tím podepisovali v parku petici za jeho realizaci. Na druhé straně jsou i lidé, kteří se nemohou smířit s tím, že přírodní areál s historickou hodnotou budou hyzdit na devíti stanovištích stojany a létající talíře ohrozí bezpečnost návštěvníků parku.

"Nemám nic proti sportu. Umístění do parku je podle mě nesmysl. Park má nějakou funkci a sportoviště taky. To by se mělo respektovat. Já bych opravdu chtěl znát důvod, proč se tato věc cpe do městského parku. A odpověď radních, že se těší až si zaházejí v parku, se mi zdá nedůstojná této funkce. To si příště můžeme založit sdružení Veselé jamky a hrát golf na náměstí, aby to tam více žilo," řekl na facebookové diskuzi výtvarník Libor Škrlík.

Uznal zároveň, že už je jeho reakce marný boj. "Když to schválili památkáři, tak to hřiště asi opravdu potřebujeme," dodal ironicky.

I někteří další lidé proti discgolfistům protestují s tím, že jde o odpočinkový prostor, kde frisbee talíře létající vzduchem nemají co dělat. Mají obavu z ničení přírody, ale i případných zranění kolemjdoucích, což ale opoziční hlasy odmítají s tím, že umělohmotný talíř není samurajská hvězdice, tudíž příliš újmy na zdraví způsobit nemůže.

"Každý, kdo to někdy hrál, ví, jak to ve skutečnosti vypadá. Především se tím z parku stane něco jiného. Kam budou lidi chodit na procházky, relaxovat na trávníku, posedávat na lavičkách nevím. Lepší park v Chrudimi nemáme," konstatovala na facebookové debatě Chrudimačka Naďa Gutzerová.

Radní zodpovědný za investice Aleš Nunvář řekl, že na základě usnesení zastupitelstva byly veškeré podmínky pro provoz discgolfového hřiště splněny. "Rada města schválila výpůjčku pozemků i provozní řád," informoval Nunvář, který byl po několik let obhájcem projektu. Ten vznikl na základě soukromé iniciativy, která vnímala velký zájem Chrudimáků o tento druh sportu.

Vše se táhlo čtyři roky, ale nakonec mají členové spolku spolku DiscGolf Chrudim zelenou. Sami si zajistili finanční prostředky na platformě startovac.cz, kdy jim podporovatelé zaslali téměř 92 tisíc korun z požadovaných sedmasedmdesáti. "Hřiště bude dostupné zdarma pro všechny, včetně zapůjčení disků," ujistila jednatelka spolku Tereza Sommersová.

K tomu, aby bylo hřiště umístěno v Městském parku, se souhlasně vyjádřili památkáři i ochránci přírody. Každopádně za rok budou vyhodnoceny dopady na Městský park a jeho návštěvníky. "Máme ohlasy ze třiceti oslovených měst, kde už discgolfová hřiště mají. Žádné incidenty tam nejsou," uzavřel radní Nunvář.