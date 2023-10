/ANKETA/ Kontroverzní discgolfové hřiště v Městském parku v Chrudimi má za sebou první týden provozu. A navzdory obavám o bezpečnost ostatních návštěvníků parku a z toho vyplývajícím sporům, které založení hřiště provázely, zatím panuje naprostý klid, kritika utichla. Co si o hřišti myslíte vy? Hlasujte v anketě na konci článku.

Volnočasový sport určený pro celé rodiny dostal od města zelenou na jaře, ovšem s jednou podmínkou: po roce budou analyzována všechna jeho pro a proti. "Máme tu odpůrce a příznivce, uvidíme, kdo bude mít pravdu," uvedl tehdy starosta Chrudimě František Pilný.

Ti, kteří jsou možností nového sportoviště nadšeni, ještě před tím podepisovali v parku petici za jeho realizaci. Na druhé straně jsou i lidé, kteří se nemohou smířit s tím, že přírodní areál s historickou hodnotou nově hyzdí na devíti stanovištích v dolní (hlavní přístupové) části parku stojany a létající talíře mohou ohrozit bezpečnost jiných návštěvníků.

Původně se proto spekulovalo o tom, že by se discgolf mohl hrát nedaleko Ploché dráhy v místě, kde kdysi býval vojenský radar a kde je to více stranou od lidí. Ale tam už je obsazeno - prostor se využívá pro fotbalgolf, což je sportovní hra, která spojuje fotbal, golf a minigolf do jedné zábavy. Příznivci umístění do parku naopak argumentovali možností lokalitu, která je využívaná spíše podivnými partičkami mládeže, konečně oživit.

V horní části městského parku už delší dobu funguje také hřiště na pétanque a rovněž dětské dopravní hřiště.

