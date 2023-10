Začíná podzim, a to je čas, kdy se tělo před nadcházejícími sychravými a chladnými dny může posílit maso s minimem tuku a dostatkem bílkovin, vitaminů a minerálů. To je právě divočina, kterou při nadcházejících honech budou mít na stole zejména příbuzní a známí myslivců. Přitom srnčí, kančí, mufloní nebo daňčí maso se dá sehnat celoročně na celém území Pardubického kraje. Nabízí ho nejen Lesy ČR, Vojenské lesy a statky ve svých honitbách, ale i soukromníci.

Lesy nabízejí zvěřinu v celých kusech, nestaženou. Porcované maso lze ale sehnat u soukromých společností. | Foto: archiv Deník

V nabídce je kromě divočáků lovených celoročně, o které je největší zájem, také srnčí, dančí, jelení a mufloní zvěř, na každém místě podle toho, jaká se v okolních lesích vyskytuje. Zákazník tak má záruku, že vždy zakoupí čerstvé maso pocházející z jeho blízkosti.

„Podle veterinárních předpisů můžeme maloodběratelům prodávat pouze celé kusy zvěřiny v kůži," potvrdil Libor Strakoš, výrobně-technický ředitel Lesů ČR. Připustil zároveň, že někdo si se zpracováním masa neporadí.

Průměrný Čech spotřebuje za rok pouhý jeden kilogram zvěřiny, což je oproti masu z hospodářských zvířat obrovský rozdíl. Vepřového a hovězího lidé ročně snědí 80 kilogramů. Maso ze zvěřiny má přitom spoustu předností – především je chutné, zdravé a dietní. Obsahuje velké množství vitamínů A a B, nenasycených mastných kyselin a minerálních látek, jako jsou vápník, železo nebo fosfor. Navíc má vysoký podíl bílkovin.

To zažil jednapadesátiletý Jan z Heřmanoměstecka, který si s vidinou levného a zdravého masa koupil divočáka s cenou 40 korun za kilogram.

Kančí maso. Ilustrační fotoZdroj: archiv Deník

"Když jsem ho viděl, nejradši bych se otočil. Ale už nešlo couvnout. Tak jsme prase s manželkou hodili do kufru auta a odvezli domů. Byla to se stahováním hrůza, ale nakonec jsme to dokázali. Už bych to ale neopakoval - polovina váhy byla hlava a kůže, o práci a nervech nemluvím. Příště bych do toho šel jen s řezníkem," usmál se Jan při vzpomínce na pernou "zabijačku".

I když se odpočítá polovina odpadu, ceny divočiny jsou pro zákazníky stále příznivé. Zdravotním bonusem je to, že maso musí být vyšetřené a neexistuje tak riziko nákazy chorob přenosných na člověka, například tularémie a brucelózy.

Srnce a kance lze zakoupit na osmi místech Pardubického kraje, a to ve všech okresech. Ceny za kilo srnčího se pohybují okolo stokoruny, za kilogram divočáka lidé zaplatí 40 - 60 korun. Kontakty na jednotlivá myslivecká sdružení jsou na webové stránce Lesů ČR prozverinu.cz.

Ovšem pozor, nelze zaručit aktuálnost informací, které se lidé dočtou. Například Myslivecké sdružení Česká hranice v Kunčině na Svitavsku v současné době neprodává zvěřinu vůbec. "Ani v lovecké sezóně se to pravděpodobně nezmění," řekl stroze muž, jehož telefonní číslo je na webu v kontaktech.

Kde všude lze koupit zvěřinu od Lesů ČR? A jaké jsou nejlepší kuchařské recepty?

Myslivecké sdružení Jaroměřice ve svitavském okrese uvádí na webu prozverinu.cz aktuální informace. Srnčí lidé koupí za 85 Kč/kg, divoké prase za čtyřicet korun a jelena siku za šedesát. "Zájem mají lidé především v zimě před svátky, ale jezdí k nám i celoročně. Kdo ochutná siku, pravidelně se vrací," uvedl hospodář myslivecké organizace Milan Hlaváč.

Jak připravit zvěřinu, aby se z ní stal gurmánský zážitek:



Chlazená je vždy lepší než mražená.

Naložení (marinování, moření) zjemní maso a podpoří chuť.

K moření a zrání se používají pouze nádoby ze smaltu či kameniny.

Obsahuje jen minimum tuku, proto je doporučeno špikování.

K dochucení není příliš vhodný česnek. Chuť zvěřiny by přebil. Pokud jej použijete, tak stačí opravdu málo.

Maso perfektně dochutí lesní plody. Nejlepší jsou brusinky.

(Zdroj: bezhladoveni.cz)

Divočina se jen občas objevuje v mrazících pultech supermarketů, chlazené aby pohledal. Přesto existují výjimky, mezi které patří Zemědělská společnost J + V v Lukavici na Chrudimsku. Ta se zabývá chovem daňků a muflonů. "Stačí nás kontaktovat dva týdny dopředu a potom si přijet pro chlazené a naporcované maso," informoval spolumajitel společnosti Jaroslav Jedlička.

