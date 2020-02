V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetezec nejen s drogistickýcm zbožím svým zákazníkm pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazníci slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva miliony korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o fininační dar v minimální výši 28 000 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

V našem okrese se přihlásily tyto domovy a organizace. Jejich názva a adresy najdete níže. Abyste mohli co nejlépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu rovněž přikládáme.

Hlasovat můžete v anketě na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu ze srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Okres Chrudim

1) Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631, Hlinsko

Učíme se od sebe po celý život

Učíme se od sebe po celý život - děti od dospělých, ale i senioři od dětí. Cílem našeho projektu je propojit dva světy - svět dětí a svět seniorů. Co v dnešní době mohou děti školního věku (8. - 9. třída ZŠ) učit seniory, kteří dovršili osmou či devátou dekádu? Je to vhled do světa nových technologií a učení se, jak nové technologie používat. Cílem získaných dovedností je usnadnit a zpřístupnit našim seniorům komunikaci zejména s rodinnými příslušníky a přáteli, kteří se z důvodů velké vzdálenosti od místa bydliště a domova seniorů nemohou často navštěvovat. Jsme si jisti, že tímto krokem dojde k posílení vzájemných rodinných vztahů díky komunikaci přes internet, Facebook a sociální sítě. Děti kromě těchto dovedností a znalostí naučí seniory získávat informace přes internetové vyhledávače o dění ve městě, okolí, o životě v České republice. Naši senioři předají své vzpomínky z dětství a mládí uložené v paměti dětem, které pochází z mikroregionu Hlinecka. Smyslem je umožnit dětem zažít si vyprávění člověka, který se narodil v minulém století, o způsobu života na venkově, tradicích a zvyklostech v regionu, doplněného skutečnými fotografiemi, pracovními pomůckami, dobovými věcmi.

2) Domov seniorů Seč, s.r.o., Seč 526

Zpívánky a jiné radovánky

Setkávání dětí z MŠ Seč s klienty Domova seniorů Seč při společném zpívání a hraní na hudební nástroje, při výrobě velikonočních perníčků a dekorací, soutěžích. Společné poznávání ptactva, které každoročně vidíme na našich zahradách nebo v zimě na našich krmítkách. Vyprávění o životě ptáků, výroba a barvení ptáčků z modelovací hmoty, postupný sběr a sušení rostlin, které lze na pozdní podzim a v zimě použít pro přikrmování přezimujícího ptactva. Pěstování těchto rostlin na záhoncích v MŠ a DS. Výroba krmítek pro MŠ a DS pro pozorování a zakrmování. Celoroční projekt spolupráce.

3) Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s., Resselovo náměstí 113, Chrudim

Keramická dílna

Jsme Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. v Chrudimi. Poskytujeme pobytové sociální služby (domov seniorů, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením a odlehčovací službu). Už šestým rokem úspěšně „propojujeme generace“, spolupracujeme s Mateřskou školkou Strojařů a Domem dětí a mládeže v Chrudimi. Naše spolupráce je orientována na pořádání společných akcí, jako jsou výtvarná a keramická dílna, sportovní hry, taneční a pěvecká vystoupení. Setkáváme se pravidelně čtyřikrát ročně. V rámci keramické dílny probíhá činnost tak, že DDM nám zajistí materiál, který se dopraví do naší provozovny, vytvořené výrobky se musí dopravit do DDM k vypálení a pak zase zpět do naší provozovny ke konečné úpravě. Tuto spolupráci bychom chtěli zefektivnit a dále rozvíjet, a proto jsme v rámci naší provozovny vyčlenili prostor, ve kterém bychom

chtěli vybudovat vlastní keramickou dílnu.