Obnova ekosystému v řece nastane podle všeho brzy. „Voda má samočisticí schopnost. To však nic nemění na tom, že po tomto incidentu zahynulo osm druhů ryb a celá věc se dotkne dalších živočichů a rostlin,“ vysvětlil a posteskl si nad tím, že jsou někteří lidé stále schopni takového jednání.

Tajemnice Městského úřadu v Hlinsku Marta Nováková vysvětlila, že nyní se na místo dostaví akreditovaná laboratoř. Pravděpodobné však je, že na místě již žádné nebezpečné látky nezjistí, a tak by alespoň částečně mohly posloužit ty, které odbor životního prostředí společně s hasiči odebral v neděli.

„Samozřejmě se to děje vždy, když je nízký průtok vody,“ vysvětlil Matyášek. Společnými silami tak rybáři a hasiči odlovili přes 60 kilo mrtvých ryb. „Další tisíce malých rybiček pochopitelně ani odlovit nešly,“ dodal. Podle Matyáška ryby neměly šanci na přežití.

Na hladině řeky hasiči prý žádné známky znečištění nezjistili. To potvrdil také starosta obce Vítanov František Navrátil. „Když jsem se byl na místě podívat, nic jsem na první pohled nezpozoroval,“ uvedl redakci Deníku.

Hasiči a rybáři u obce Vítanov nedaleko Hlinska měli v neděli odpoledně těžký úkol. Odlovit stovky mrtvých ryb. Příčinou úhynu byla podle mluvčí hasičů Venduly Horákové nebezpečná látka, která do řeky unikla. Co se konkrétně stalo a o jakou látku se jednalo ale nelze říci.

/FOTO/ Desítky kilogramů mrtvých ryb – takový je výsledek nedělní lokální ekologické havárie na řece Chrudimce. Za celým incidentem stojí únik nebezpečné látky a zodpovědnost podle všeho nese - možná i jeden jediný - člověk. Není vyloučeno, že šlo například o vylitý kanystr s benzínem, to už se ale nyní nedá zjistit. Viníka podle odborníků jen těžko někdo vypátrá.

