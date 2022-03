Tato varianta ale momentálně reálná není. „Hledáme místa, kam se dá přijít s osobními věcmi a hned to bude fungovat. Bohemia je v řešení, ale nedá se okamžitě otevřít,“ uvedl chrudimský starosta František Pilný.

S tím souhlasí obyvatelé žijící v sousedství hotelu, který navzdory vynaloženým milionům na rekonstrukci očividně chátrá. „Nevěřím, že by se tam dalo ihned bydlet,“ podotkla důchodkyně Alena při pohledu na bývalou chrudimskou chloubu vybudovanou v 70. letech minulého století.

„Hotel jako kráva a je úplně k ničemu! Ať to tam panu majiteli zarůstá a padá na hlavu,“ vzkázala Chrudimačka Petra.

Psali jsme dříve:

ARCHIVNÍ FOTO: Ostuda města, Hotel Bohemia v Chrudimi má naději na otevření

Od uzavření hotelu Bohemia uplynulo v lednu už devět let. Vloni v létě se starosta Pilný na sociální síti zmínil o blížícím se dobrém konci. „Jsem dlouhodobě pro domluvu s majitelem a otevření hotelu co nejdříve. Rychlou dostavbou zmizí plot a místo zarostlé jámy vznikne parkoviště,“ řekl po jedné ze schůzek se současným jednatelem hotelu Jiřím Mařasem ze společnosti Homa Holding.

S tím ale tehdy nesouhlasili koaliční partneři Piráti, podle kterých město v minulosti investovalo tři čtvrtě milionu korun do přeložky sítí a zahrabat jámu tudíž nepřipustí. Nyní jsou dohady o tom, zda bude před hotelem podzemní nebo nadzemní parkoviště, víceméně druhotné. Problém aktuálně řeší městské právní oddělení.

Další ubytovací kapacity jsou

Ukrajinci se tak do hotelu Bohemia v nejbližší době nenastěhují. „Byl jsem se tam podívat, přízemí je nedodělané,“ potvrdil Pilný.

Ubytovací kapacity město hledá a nachází. Třeba hájenka v Pohledu v katastru obce Mladoňovice může dát nový domov i práci čtyřem rodinám. „Městské lesy mohou nabídnout zaměstnání, zájem o čištění lesa nebo sázení stromků je značný. Máme mezi uprchlými ženami dětskou lékařku, psycholožku, kadeřnici a další profese. Žádná se nebojí práce v lese, naopak se těší,“ dodal chrudimský starosta.

Na vyhledávání vhodných ubytovacích kapacit se v těchto dnech soustředí také Pardubický kraj. „V tuto chvíli se stále snažíme ubytovávat bezplatně, a to na základě nabídek samotných ubytovatelů, kteří se nám přihlásili. Na náš malý kraj se jednalo o poměrně velké množství ubytovacích kapacit. Je však jasné, že tato kapacita nebude dostačovat a budeme muset přistupovat k nabídkám komerčním. Proto jednáme jako Asociace krajů s vládou o výši kompenzace. Předpokládáme, že původně avizovaná částka 180 korun by se mohla navýšit až na 250 korun, což opět rozšíří možnosti komerčního ubytování,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že ve středu se uskuteční jednání Asociace krajů s vládou, na kterém by se měla tato otázka vyjasnit. Podle hejtmana je před vytvářením nouzového ubytování v tělocvičnách a hojného využívání komerčních nabídek dobré obsadit nejdříve zařízení v majetku státu, která slouží k rekreaci.

Psali jsme dříve

Nad parkovištěm u Hotelu Bohemia visí otazníky, město bude dál jednat

Kraj také vytipovává objekty ve svém majetku, které mohou nouzovému ubytování sloužit. „Minulý týden jsme požádali naše příspěvkové organizace ve školství, sociálních službách či zdravotnictví o zaslání seznamu volných ubytovacích kapacit. Máme řadu internátů, které nejsou plně využité a je možné dílčí kapacity vyčlenit. Kromě zámku v Bystrém připravujeme také dříve opuštěné objekty v areálu stavební školy v Rybitví či budovu v Lanškrouně, kde nyní prověřují celkovou kapacitu. Chci zdůraznit, že všechny tyto kroky nyní činíme tak, aby nebyl omezen provoz našich zařízení a nedotklo se to studentů, kteří nyní na internátech bydlí,“ zdůraznil hejtman.