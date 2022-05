Podle něj v žádném případě nehrozí, že by školka místo českého dítěte ze spádové oblasti přijala dítě z Ukrajiny. „Podle platných právních předpisů se v současné době koná standardní přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání, pro děti ukrajinských uprchlíků proběhne na základě zákona Lex Ukrajina až od 1. června do 15. července,“ řekl Barták. Dosud podle něj bylo do mateřských škol v kraji přijato 216 dětí ukrajinských uprchlíků.

Pokud školka nějaké ukrajinské děti přijme, bude to až na základě odložených zápisů a nad limit běžné kapacity. Tak to mají například v Mateřské škole M. Majerové ve Svitavách, kde pro ukrajinské děti vytvořili novou třídu v komunitním centru. „Naše mateřská škola byla původně trojtřídní, od 31. března je čtyřtřídní. Tato čtvrtá třída byla zřízena speciálně pro děti uprchlíků, které jsou vzdělávány ukrajinskými učitelkami,“ popsala ředitelka školky Michaela Juklová.

V současné době mají v této třídě zapsáno 13 dětí. „Počet však není konečný, jelikož tyto děti postupně doplňují nezbytná očkování pro vstup do mateřské školy. Další navýšení očekáváme 9. června, kdy se koná zápis pro ukrajinské děti, a předpokládáme naplnění do plné kapacity, tedy do počtu 28 dětí na třídu,“ poznamenala Juklová.

„Myslím si, že jsme celou situaci týkající se vzdělávání dětí z Ukrajiny uchopili, jak nejlépe bylo možné, a zřízení ukrajinské třídy přispělo ke spokojenosti všech včetně českých rodičů, jelikož běžné třídy zůstaly k dispozici právě pro jejich děti,” dodala Juklová.

Ukrajinské děti přijmou i do Mateřské školy Svatopluka Čecha v Chrudimi. „Máme speciální třídu, kde budou děti z cizojazyčného prostředí. Tam místa pro ukrajinské děti budou. Můžeme přijmout tak 3 nebo 4 děti z Ukrajiny,“ uvedla zástupkyně ředitelky Ivana Benešová.

Zároveň dodala, že očekává velký zájem ze strany ukrajinských rodičů a většině z nich nebudou moci vyhovět. „Jestli nám sem přijde 30 rodičů, už teď víme, že budeme moci uspokojit jenom tři. Musí proběhnout proces přijímacího řízení, musíme dávat rozhodnutí, odůvodnění. Je to o papírování a ne o pomoci, ale tohle musí řešit zřizovatel,“ povzdechla si Benešová.

Plnou kapacitu mají i v Mateřské škole Holubova v Holicích na Pardubicku. Podle ředitelky Lenky Chotěnovské mají už nyní plno a stejné to bude pravděpodobně i příští školní rok. Zde tedy děti ukrajinských uprchlíků přijmout nemohou. „Myslím, že kapacita školek je obecně dlouhodobě nedostatečná,“ zhodnotila Chotěnovská.

V Holicích mají pro ukrajinské děti zřízenou adaptační skupinu, která je rozdělena na dvě části. V první se učí děti školního věku, které po absolvování kurzu postupují do české školy. Ve druhé jsou děti školkového věku. Pro ně byla vyhrazena kapacita v kulturním domě, kde se jim věnují dvě ukrajinské učitelky.