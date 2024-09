Původně plánoval Vítězslav Čeliš z Pardubic vybudovat na Chrudimsku, konkrétně poblíž města Luže mezi místními částmi Doly a Brdo, na svém nevyužitém pozemku polygon pro offroadová terénní auta a hřiště s bunkry na paintball. Jenže kromě koní pod kapotou mu od mládí učarovali i koně čtyřnozí. K tomu ale rovněž atmosféra Divokého západu.

Ještě před zakoupením pozemku o několika tisících metrech čtverečných jezdil často s kamarády do tehdy vznikajícího westernového městečka Boskovice na jižní Moravě. Tam zažíval rané zážitky s bandou „podobných šílenců“, kteří si tehdy ještě hráli na ten „surový“ Divoký západ.

„Bohužel, jak šel čas, tak i do Boskovic prosákla komerce a kouzlo Divokého západu je nenávratně pryč. Tak jsme s rodinou rozhodli, že si postavíme kousek poctivého Divokého západu na svém pozemku,“ začal vyprávění o začátcích Vítězslav Čeliš.

Právě v Boskovicích našel inspiraci pro využití jeho na samotě umístěného pozemku v údolí řeky Krounky. Rozhodl se postavit westernové městečko Hill Valley. Tehdy ještě nepočítal, jak se rozroste. Je tomu už dvanáct let, co začala výstavba, původně jen pro rodinu a nejbližší přátele.

V roce 2012 vznikla po dvou letech příprav první stavba. Na místě musel kácet a rovnat pozemek, který připomínal spíše prales. „Samozřejmě to musel být saloon, bez něj by to nešlo. Konstrukci tohoto objektu jsme přivezli z Vrchlabí, kde pod sjezdovkou sloužila lyžařům jako stánek s rychlým občerstvením,“ přibližil historii první stavby.

Postupně vznikaly další drobné stylové objekty, oplocení, brány, vlajkové stožáry, kulisy, figuríny a nápisy. Dokonce tu stál i indiánský totem, ale toho už přemohl zub času.

„Rostla budova po budově, žádné megainvestice. Vše jsem platil z platu v pardubické Explosii a s pomocí kamarádů. To samé, co se týče materiálu a relikvií. Většina byla z půd od kamarádů, občas něco z internetu,“ vzpomíná šerif místního městečka, který má tento projekt jako koníček, který dotují jen z běžného platu řadových zaměstnanců. Veškerý příjem, který městečko generuje, investují do dalšího rozvoje.

Ale i tak se městečko buduje stylem, co dům dal. „Jezdím pro materiál na bouračky starých domů, vyklízíme zapomenuté stodoly, něco přinesou kamarádi a něco se seženeme přes inzeráty. I proto je městečko takový malý slepenec všeho možného, co se právě sehnalo. Ale vlastně to přesně napodobuje styl skutečných amerických měst z dob Divokého západu, kdy osadníci také neměli moc na výběr a vzali za vděk vším, co našli,“ doplnil šerif, soudce a někdy i kat Hill Valley v jedné osobě.

Šerifa místního městečka zde uvidíte spíše v montérkách, ale umí se i obléct do stylového dobového oblečení a užít si s rodinou a přáteli to pravé kouzlo Divokého západu včetně různých přestřelek a zinscenovaných příběhů. Jako malé dítě. „Lákala nás atmosféra doby, kdy vzduchem svištěly šípy a hvízdaly kulky a v přírodě se ozývalo vytí vlků a dusot bizonů. Jako dospěláci můžeme poblbnout v historickém oblečení a s kolty proklatě nízko. Chtěli jsme se zkusit zastavit na chvilku v časech, kdy dobrý kůň, spolehlivá zbraň, skutečný přítel, kus pořádného opečeného steaku a krásná čistá příroda se svým bohatstvím znamenali víc, než hromada peněz nebo přepych a výdobytky civilizace,“ pokračoval zasněně.

Daří se mu to. „Jelikož se začal zvyšovat zájem o tyto naše aktivity i z řad veřejnosti, tak městečko postupně otvíráme i návštěvníkům,“ dále přiblížil své plány.

Je tu dostatek místa pro karavany s elektrickými přípojkami nebo pro stany a tyto prostory se nadále zvelebují. V současnosti se zde pořádají různé soukromé akce pod hlavičkou westernového spolku Hill Valley, který si tu se skupinou přátel založili.

Jsou zde různá setkání jezdců na koních, country večery a srazy motorkářů. Sám šerif je také aktivní motorkář. „V poslední době se tu roztrhl pytel s oslavami narozenin, dětskými dny a hlavně i svatbami. Ostatně, kdo by taky nechtěl mít nestandardní svatbu ve stylovém prostředí,“ usmál se.

Vlastní koně tady z důvodu nedostatku času nemají. I když si tato krásná zvířata, která určitě k Divokému západu patří, můžete se šerifem domluvit. Jeho kamarádi, kteří koně vlastní, vám je pak mohou přistavit, anebo si za nimi kousek autem zajedete.

Akcí je tu mnoho. Už 13. září tady budou například soutěže v ovládání honáckého biče, v házení nožem nebo sekerou. Reportér Deníku byl pro změnu v jeden den přítomen show s honáckým bičem od valašského Indiana Jonese, motorkářské svatbě, oddávajícím samozřejmě šerif, volbě motorkářské miss či soutěžím. Například v jízdě na kole s opačným zatáčením.

Kolem je spousta možností na výlety. Těmi jsou jak rozhledny Terezka a Borůvka, tak i Záchranná stanice pro zvířata Pasíčka, Muzeum dýmek v Proseči, zřícenina gotického hradu Košumberk postaveného na počátku 14. století nebo Pískovcová skalní města Toulovcovy a Městské maštale.

Rozvoji podle Čeliše určitě pomohla i spolupráce s vedením obce Luže, které se výrazně podílelo na propagaci městečka v místním informačním centru a i výstavbou nové turistické cedule s podrobnou mapou blízkých cílů. Protože i přímo středem městečka prochází turistická stezka. Proto se také při svých výletech nečekaně ocitnete na Divokém západě a okolo vás jsou najednou stylové historické budovy, které vás úplně vybízejí k tomu, abyste si u nich udělali pár krásných památečních fotografií s rodinou.

Městečko se stalo i srdeční záležitostí celé rodiny i z toho důvodu, že je zde pietní místo, kde je uložena urna s popelem tatínka šerifa. Honzu Čeliše určitě zná hodně lidí z Pardubic i dalekého okolí. Provozoval mnoho restaurací a pamětníci ho budou znát hlavně z OK baru a interhotelu Labe, později z Restaurace pod Kuňkou a Tropicalu. Čeliš si toto místo moc oblíbil a určitě i zde v městečku zanechal nesmazatelnou stopu. Bohužel zemřel krátce po 70. narozeninách a už nemohl vidět, jak městečko stále roste. Ale šerif slíbil, že městečko Hill Valley určitě poroste i dál!