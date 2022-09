Starosta Petr Červinka to od občanů pořádně schytal. „Nadávali, že jsem jim nedal nic dopředu vědět, ale já o tom vůbec nevěděl. To, že autobusy až do 11. září nepojedou, jsem se dozvěděl až od od lidí a dočetl se to pak z cedule, která visela na zastávce,“ řekl starosta.

Okamžitě prý prošel mailovou schránku, ale nic o omezení autobusové dopravy v poště nenašel. Obtelefonoval tedy krajské úředníky z odboru dopravy a až od nich se dozvěděl, jak se situace má.

Bylo těsně před začátkem školního roku a existovaly tak obavy, že se děti a studenti do chrudimských škol 1. září nedostanou.

„Byl jsem připravený je dovézt autem do města, ale naštěstí si to rodiče nějak zařídili. Horší je to s našimi seniory, kteří se ráno potřebují dostat na nákup nebo k lékaři,“ zdůraznil Červinka.

Paní Miluše, důchodkyně z Dolního Bezděkova, byla dosud na autobus plně odkázána. „Jezdím na kontroly k doktorovi, do laboratoře na odběry krve a teď nevím, jak to bude. Taky si musím někde nakoupit, u nás obchod není,“ postěžovala si.

V podobné situaci se o prázdninách ocitli i lidé z Medlešic, místní části Chrudimi. Polovina obce je uzavřená kvůli výstavbě kanalizace, a tak kraj rozhodl, že do Medlešic autobusy nepojedou.

To, že je nikdo dopředu na zrušení autobusových spojů neupozornil, Bezděkovské rozčílilo. „Chápu, že se silnice musí opravit, dokonce i rozumím tomu, že nás krajský odbor dopravy obětoval, ale je ničemné, že jsme nedostali jediné upozornění dopředu, třeba mailem. To, že lidi přišli ráno na zastávku a teprve tam se dočetli, že autobus nepojede, byla bezohlednost. Pokud bych to věděl, alespoň bych informaci vyhlásil veřejným rozhlasem, případně hledal nějaké náhradní řešení,“ řekl starosta Červinka.

Do 11. září budou lidé v obci Dolní Bezděkov odkázáni na automobily svých blízkých. Ráno se do Chrudimě nedostanou.Zdroj: Deník/Romana Netolická

Krajský úřad zvolil absenci autobusové zastávky v Dolním Bezděkově jako nutné zlo, jinak to údajně vyřešit nešlo. „Vzhledem ke stávající situaci na silnici I/17 a množství dopravních omezení se bohužel nepodařilo zajistit objízdnou trasu autobusu tak, aby byla obslužnost zastávky v Dolním Bezděkově zajištěna,“ uvedl mluvčí úřadu Dominik Barták.

Krajský odbor dopravy argumentuje tím, že nemohl připustit narušení oběhů konkrétních autobusů a ohrozit návaznost spojů v širším okolí. „Informace o neobsloužení zastávky měla být zveřejněna již před samotnou uzavírkou, a to žadatelem, kterým je předmětná stavební firma. Pokud by bylo prokázáno, že ke zveřejnění ve stanoveném termínu nedošlo, může být se žadatelem o uzavírku zahájeno správní řízení pro neplnění podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje,“ dodal Barták.

