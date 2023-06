VIDEO: Labutí rodinka zablokovala u Dražkovic silnici z Chrudimi do Pardubic

Pondělí dopravní kolony u Dražkovic nejsou nijak neobvyklé. Tentokrát za ně ale nemohli řidiči, ale tvrdohlavá labutí rodinka. Ptáky musela na rušné silnici nahánět hlídka policistů. Není to poprvé co labutě zastavili dopravu. Labutě na cestách za snadnou potravou servírovanou lidmi riskují svůj život a ohrožují projíždějící řidiče. V pardubické Husově ulici je to častý problém.

Ranní komplikace v dopravě u Pardubic. | Foto: Policie Pardubického kraje