PARDUBICKÝ KRAJ: Rada Pardubického kraje na svém pondělním jednání vyhlásila výběrové řízení na rekonstrukci stravovacího provozu v areálu Pardubické nemocnice, jelikož stávající zaměstnanecká jídelna ustoupí plánované stavbě centrálního urgentního příjmu. Předpokládané náklady dle zadávací dokumentace činí 46 milionů korun včetně daně. Nabídky do výběrového řízení je možné podávat do 6. dubna. „V loňském roce došlo v rámci Pardubické nemocnice k významné změně, kdy je stravovací provoz zajišťován přímo kmenovými zaměstnanci nemocnice. I ze zpětné vazby zaměstnanců a pacientů je patrné, že to byl krok správným směrem. Nyní je v rámci nutných dispozičních změn v celém areálu potřeba řešit rekonstrukci stravovacího provozu v objektu 47. Stavba bude probíhat za provozu stávající varny, a proto je rozdělena do tří etap, jejichž časový harmonogram nebudou dodavatelé oprávněni měnit. Podle zpracované zadávací dokumentace jsou celkové předpokládané náklady 46 milionů korun včetně daně,“ uvedl hejtman Martin Netolický.