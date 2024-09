/FOTO, VIDEO/ Pokud byla včera byla situace na rozvodněné Novohradce v Luži na Chrudimsku složitá, tak dnes je vysloveně dramatická. Během pár desítek minut po 13. hodině kvůli předcházejícímu lijáku vystooupala o půl metru, stoupání hladiny je minutu za minutou viditelné pouhým okem. Řeka už přetéká přes most, hasiči už nemohou dělat nic kromě snahy provizorním náspem ochránit sousední historický mlýn. Domy v ulici u řeky mají vodu 30 centimetrů pod okenními parapety.

"Všechno to jde přes most, řeka unáší neuvěřitelné množství nepořádku, plasty, gumy, tamhle plave kolo z BMW. Hasiči už v této chvíli nemohou nic moc dělat, snažili aspoň postavit provizorní hráz na rohu sousedího mlýna. To, jak voda stoupá, je patrné pouhým okem, když ji chvilku pozorujete," uvedla naše reportérka na místě.

To, jak řeka v Luži stoupá, vidíte názorně ZDE. Doposud měla nejvíc 255 cm v roce 2013, nyní během pár minut vyšplhala o více než metr výš, na 360 cm.

Jak dodala, rodinné domky v ulici podél řeky mají hladinu už jen zhruba 30 centimetrů pod parapety oken. Jedna z rodin se přesto domítá evaukovat. Doma mají sice na podlaze vodu, ale chtějí vytrvat.

Bagr se snaží z řeky odstranit nánosy odpadků, které brání rychlejšímu odtoku. Pokud by se voda kolem domů držela delší dobu, mohlo by to ohrozit jejich stabilitu.

Ve 14 hodin dosáhla hladina svého maxima 360 centimetrů. Ještě hodinu předtím, v 13 hodi, měla Novohradka přesně o 80 cm méně. Ve 14:10 už začala nepatrně klesat, v 14:20 měla 357 cm.

Na extrémních hodnotách je i nyní sousední přítok Novohradky Žejbro.

Novohradka se níže nad Pardubicemi vlévá do taktéž rozvodněné Chrudimky.