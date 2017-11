Druhý den po vichřici Herwart

Třemošnice/Ronov nad Doubravou/Seč – Okres se vzpamatovává ze silné vichřice, která se prohnala v neděli. Naši externí reportéři Zdeněk Sasín ml. a Michal Kropáček zmapovali některé následky silného větru v našem regionu. Situace na Chrudimsku patřila k jedním z nejhorších. Statisíce domácností se ocitlo bez proudu.

Třemošnice a okolí se potýkalo v neděli s výpadkem signálu. Kvůli dlouhému výpadku elektřiny se vybily záložní zdroje a vysílač BTS zůstal doslova vypnutý. V odpoledních hodinách byly dodávky obnoveny a signál naskočil zpět.

V pondělí ráno bylo město Ronov nad Doubravou a okolní vesnice bez elektřiny přes 24 hodin. Energetici tak usilovně pracovali na obnovení a okolo deváté hodiny byl proud spuštěn.

Jana a Miloslav staví dům v Ronově nad Doubravou. Vítr byl natolik silný, že utrhl vyzděný štít domu. „V úterý nám měli přijet tesaři. Teď budeme muset znovu štít postavit.“ říká rozhořčeně Jana.

Včerejší vichřice Herwart, která zasáhla i státní zámecký areál ve Slatiňanech, přinesla velkou škodu na stromech a porostech v zámeckém parku, ale také škody na budovách. Z těch budov byla nejvíce poškozena budova č.p. 30. To je budova bývalého ředitelství velkostatku. Tam došlo k poškození střechy a nárazem větru se utvořila díra 2x3 metry. Velkým problémem je to, že střešní krytina ležící na střeše tohoto domu se už nevyrábí a zámek nemá náhradní. Do budoucna v příštím roce si budova vyžádá kompletní výměnu střešní krytiny, za něco, co je k dispozici. Na zámku není škoda tak veliká. Tam došlo k odlétnutí několika měděných šablon a závětrných lišt. To by měla být oprava v řádech tisíců korun.

„V zámeckém parku máme jasno. 16 stromů musí kompletně pryč. Jsou to stromy, co jsou na zemi, a nebo jsou na tolik poškozeny, že je budeme muset skácet. Pak tu máme několik desítek stromů, které přišly o kosterní větve. Z těch stromů, co jsou momentálně na zemi jsou to akáty, smrky, lípy a modříny. Stromy jsou nahraditelné, ale ve velkém to mění tvář celého zámeckého parku, a to ne plynule ale nárazově.“ říká kastelán Ing. Jaroslav Bušta. Park zůstává do odvolání pro veřejnost uzavřen.

Silnice mezi Prosečí a Horním Bradlem byla celý den uzavřena. Byl vyhlášen kalamitní stav. V odpoledních hodinách byla silnice opět průjezdná. Silnice III. třídy č. 33755 vedoucí lesem z Proseče do Hořelce zůstává nadále uzavřena. Přes vozovku leží popadané stromy.

Silný vítr poškodil také střechu Měšťanské Besedy na náměstí v Seči, kde utrhl část plechové střechy.

