Dubu je 800 let a už dvakrát byl ve vážném ohrožení života.

Mohutný dub z Lukavice na Chrudimsku se dostal do finále letošního ročníku celostátní ankety Strom roku. A momentálně je ve vedení! O jeho umístění rozhodne tajné superfinále, které začne 30. září a potrvá do 6. října. Až do vyhlášení 22. října v Brně nebude kromě pořadatelů nikdo vědět, na jaké příčce pořadí se jejich nominovaný strom umístil.

Do neděle je ještě možné lukavickému velikánovi poslat hlas. Podle pravidel ankety od pondělí mohou lidé na této stránce svou vůli opakovat a jeho případné vítězství umocnit. To se ostatně vloni přihodilo hrušce z Mrákotína, kterou hlasující poslali až do evropského finále, kde se umístila pátá z patnácti. Psali jsme ZDE.

Lukavický dub má obvod kmene 710 centimetrů a jeho stáří se odhaduje na téměř 800 let. Stal nejen místem odpočinku pro místní obyvatele, ale i symbolem odolnosti vůči nepříznivým vlivům lidské činnosti a přírodních živlů.

Majestátní strom do ankety přihlásila Martina Doležalová společně se svou kolegyní ze Základní a Mateřské školy Lukavice. „Už hodně let chodíváme s dětmi kolem tohoto krásného dubu a pozorujeme ho, jak vypadá v každém roční období. Rozhodli jsme se, že by si zasloužil, aby o něm věděla i široká veřejnost,“ uvedla důvody, které ji vedly místní dub zviditelnit.

Historie slavného stromu sahá až k bývalému auerspergskému panství. Odolal pokusům o jeho likvidaci i řádění orkánu Kyrill. Na začátku 20. století tehdejší správa velkostatku usilovala o jeho zničení odvážením hlíny od kořenů. Neuspěla a dub se i nadále tyčí na svém místě a poskytuje stín a útočiště jak dospělým, tak dětem.

Lukavický dub je nejen monumentálním přírodním prvkem, ale také důležitým biotopem pro mnoho živočichů. Takto starý a mohutný strom poskytuje útočiště hmyzu, netopýrům i různým druhům hub. Jeho odolnost vůči lidskému zásahu a přírodním katastrofám z něj činí pravý symbol síly matky přírody.

Jaké stromy s ním v současné době soupeří:

Památná lípa u Roštína: Brána do světa fantazie

Na paty lukavickému dubu zatím šlape památná lípa u Roštína na Zlínsku, která svým mohutným kmenem s dutinou připomíná bránu do jiného světa. Tato lípa, s obvodem kmene 560 cm a stářím zhruba 450 let, je tichým svědkem života místních obyvatel. Děti v ní hledají úkryt před rodiči, mladí sem míří za romantickými schůzkami, a starší generace v jejím stínu nabírá síly před výlety do lesa. Historie tohoto stromu je plná zážitků a místních příběhů, včetně nezbedné klukovské hry se střelným prachem, která málem způsobila lípě zkázu před více než stoletím.

„Tato lípa má opravdu zvláštní historii. Chtěli jsme podpořit a zviditelnit tuto oblast, proto jsme ji do ankety přihlásili. S dětmi tam chodíváme často a předloni jsme dokonce vysazovali alej stromů, která vede přímo k památné lípě,“ řekla ředitelka Základní školy Roštín Jaroslava Plachá.

Lípa je dnes nejen pozoruhodným přírodním úkazem, ale také významným ekosystémem. Dutina v jejím kmeni poskytuje útočiště mnoha živočichům a přispívá k recyklaci živin, což posiluje její odolnost vůči času.

Lípy u Wohlmannova kříže: Nezlomné svědkyně minulosti

Na třetí pozici v žebřícku se zatím nachází dvě staré lípy rostoucí u Wohlmannova kříže ve Václavicích na Liberecku. Tyto lípy, staré 153 let, mají zvláštní osud. Přestože byly pokáceny kvůli stavbě vzletové dráhy pro práškovací letadla, nevzdaly se a jejich pařezy opět obrazily. Dnes znovu stojí na místě, kde původně rostly, a přináší svědectví o síle přírody a duchovních hodnotách, které na tomto místě kdysi symbolizoval kříž.

Lípy u Wohlmannova kříže jsou nejen symbolem nezlomnosti, ale také místem, kde se komunita opět schází. Přestože nejsou tak mohutné jako některé jiné stromy v soutěži, jejich příběh oživování po pokácení z nich činí unikátní svědky odolnosti a naděje.