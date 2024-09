„Duhové křídlo je v rámci Pardubického kraje nejvyšším oceněním za práci v sociální oblasti a ve prospěch osob se zdravotním postižením. Každoročně zde děkujeme konkrétním lidem, zaměstnancům, dobrovolníkům a filantropům. A také organizacím, které jsou inspirací pro ostatní v těchto oblastech,“ uvedl radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola, který je dlouholetým patronem Duhového křídla a též nad letošním ročníkem převzal osobní záštitu.

„Práce v sociální oblasti je velmi náročná, záslužná, ale mnohdy bohužel stále ještě nedoceněná. A to i přesto, že má pro společnost velký význam a do budoucna bude čím dál tím víc potřeba,“ řekl Pavel Šotola.

Speciální cena Pavla Šotoly pro Ivana Červeňáka

Speciální cenu Pavla Šotoly za mimořádnou činnost ve prospěch romské komunity v Luži obdržel Ivan Červeňák. Tento mladý muž stál u vzniku nízkoprahového zařízení Cesta, které poskytuje pomoc a podporu romské mládeži a dětem v nepříznivé sociální situaci.

Ivan Červeňák se zasloužil i o pravidelné vzdělávání romských matek. Již více než 10 let vede soubor Loly Růža, kde s dětmi nacvičuje tradiční romské tance a písně. Ve svém volném čase jim pomáhá se školou. „Věnuje se jim, a to dlouhodobě, systematicky a má za sebou pozitivní výsledky,“ vysvětlil Pavel Šotola. „Bez pomoci mého týmu by to nešlo. Děkuji všem, kteří nás podporují,“ reagoval na zisk speciálního ocenění od krajského radního pro sociální péči a neziskový sektor oceněný Ivan Červeňák.

Cenu za dobrovolnickou činnost získal Jan Štorek z Hlinska

Unikátní keramický kachel od sochaře Miroslava Chaloupky se symbolem andělského křídla v pestrých duhových barvách získal v kategorii Dobrovolník/Filantrop Jan Štorek. Ten už více než deset let působí jako dobrovolník v prospěšných organizacích v Hlinsku a okolí. „Když jsem skončil v práci, měl jsem ještě energii a chtěl být někomu prospěšný. Tak jsem v Hlinsku vyzkoušel několik zařízení sociálních služeb, kde hledali dobrovolníky. Jsem za to moc rád. Dobrovolnická práce mě baví, naplňuje a dává mi smysl. A děkuji své ženě, která mě v těchto mých aktivitách podporuje,“ sdělil Jan Štorek.

Krásné a dojemné příběhy těch, co pomáhají druhým

„Měla jsem radost z toho, že na Duhovém křídle byly oceněny krásné a dojemné příběhy těch, co pomáhají druhým a mohou být inspirací pro ostatní. Všichni nominovaní i ocenění mají mou velkou úctu a respekt,“ svěřila se náměstkyně hejtmana Pardubického kraje zodpovědná za oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

„Jsem šťastná, že Pardubický kraj pořádá už dvanáctým rokem takové významné ocenění v sociální oblasti. Tím, že se na Duhovém křídle sejdou lidé z různých druhů sociálních služeb a dostanou se na výsluní, tak se spousta lidí dozví o tom, kolik dobré práce se vykoná,“ vyjádřila se senátorka Miluše Horská, která je předsedkyní Výboru pro sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky.

