„Zatím se nám nepodařilo splnit limity a vždy jsme je překročili. I kvůli tomu je naše odpadové hospodářství stále ve ztrátě. Například minulý rok jsme dopláceli 13 871 227 Kč, to je 592 Kč na každého občana. Považte, co vše by se dalo za takové finance pro město pořídit," zdůraznil radní Nunvář s tím, že až tři čtvrtiny směsného odpadu by se daly ještě vytřídit.

Ke stejnému kroku přistoupilo i město Hlinsko, které už vybralo dodavatele na popelnice na papír a plast. První dávka nádob by měla dorazit ve druhé polovině srpna, poté je zdarma obdrží majitelé rodinných domů.

Svoz nových popelnic na plast a papír nebude stejně jako v Chrudimi nijak zpoplatněn. Co se týče svozu směsného komunálního odpadu, plánuje se jednou za dva týdny. Správným tříděním plastů a papíru by mělo dojít k podstatnému snížení jeho objemu. Na tuto časovou frekvenci má skeptický pohled chrudimský starosta František Pilný. „Mám obavu z případného zápachu a také vyššího výskytu potkanů. Ale nebudu předjímat, vše ukáže čas," řekl.

Loni umožňovala nařízení EU a Vlády ČR bez sankcí uložit na skládku 180 kg na jednoho občana a letos je to již o deset kilogramů méně. Obce mají podle zákona povinnost do roku 2025 roztřídit minimálně 60 % komunálního odpadu. „Toho nedosáhneme, pokud nebudeme zvyšovat efektivitu našeho systému odpadového hospodářství. Do budoucna se stane směsný komunální odpad tou nejdražší složkou. Už teď se každým rokem zvyšují poplatky za skládkování. Nezbývá tedy než zodpovědně třídit," varoval hlinecký místostarosta Radek Nevole.