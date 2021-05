Rozloučení se zúčastnili ti, kteří Milana a Lubomíra znali. Zesnulí bezdomovci byli klienty společnosti Sopre CR dlouhodobě. „Myslím, že si každý člověk zaslouží obřad rozloučení, ať byl jeho život jakýkoliv,“ řekl ředitel, který díky své víře dává práci s bezdomovci širší rozměr.

Oba muži zemřeli v Chrudimské nemocnici, covid-19 ale neměli. Podle zákona a zavedené praxe jejich těla skončila v krematoriu a popel byl nebo bude zřejmě rozprášen. „Nedozvěděli jsme se nic, je možné, že se k zemřelým přihlásili příbuzní, jeden z nich měl údajně bratra v Havlíčkově Brodě. Ale pokud by se někdo z rodiny přihlásil, musel by uhradit náklady na zpopelnění. Moc tomu tudíž nevěřím,“ podotkl Čápek.

Nejznámější chrudimský bezdomovec Jiří Black Hromádko zemřel v červenci roku 2019. Dárci mu ve finanční sbírce umožnili důstojné dožití v hospicu.Zdroj: Deník/Romana NetolickáKdyž zemře osamělý člověk, takzvaný sociální pohřeb podle zákona hradí město, ve kterém naposledy vydechl. Náklady jdou na vrub Ministerstva pro místní rozvoj. „Jde o zhruba sedm a půl tisíce korun,“ uvedl majitel pohřební služby Charon Jindřich Filip. Sociální pohřeb se podle jeho slov odehraje tehdy, když se nemocnici do sedmi dnů neozve příbuzenstvo. Potom je tělo zpopelněno a urna uložena. Teprve až po uplynutí zákonné doby je popel uložen do rozptylové loučky.

O posledních věcech bezdomovců se v Česku v poslední době hodně hovoří. Třeba v Brně sociální pracovníci z různých organizací při akci nazvané Noc venku organizují pietu za lidi bez přístřeší. V kostele už osmým rokem čtou křestní jména bezdomovců, kteří v uplynulém roce zemřeli, a také příčiny jejich úmrtí. Jedná se o velmi emotivní chvíli. Tato akce v Česku úspěšně boří předsudky vůči lidem bez domova a zároveň nabízí návštěvníkům kromě tematického kulturního programu také možnost vyzkoušet si přenocování venku na ulici na vlastní kůži.

Tradice důstojného rozloučení by mohla v Chrudimi zakotvit, společnost Sopre Cr to má v plánu. Chce upozornit na to, že lidé, kteří sociální službu využívají, nejsou jen opilci, v azylovém domě někteří skončili nikoliv vlastním přičiněním. Nejčastější příčinou je rozvod a ztráta bydlení.

Typickým případem je Jiří Hromádko s letitou přezdívkou Black, od jehož smrti uplynou v červenci dva roky. S onkologickým onemocněním byl v terminálním stádiu umístěn do hospice, kde skončila jeho životní pouť. Společnost Sopre CR tehdy vyhlásila sbírku, díky které mohli dárci finančně dokrýt náklady spojené s hospicovou péčí a dopřát Blackovi důstojné dožití.