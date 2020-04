Občané by měli omezit osobní návštěvy pouze k vyřízení naprosto nezbytných záležitostí.

Dveře do budov úřadu zůstanou pro veřejnost uzavřené i v úředních hodinách. Před návštěvou úřadu by měl každý své záležitosti zkonzultovat s jednotlivými odbory. Pouze pokud budou posouzeny jako neodkladné, klient může na úřad přijít, ale u vchodu se musí nahlásit. Příslušný pracovník úřadu dojde pro klienta do přízemí, odvede ho na pracoviště odboru, vyřídí s ním jeho záležitost a vyvede ho z budovy.