Jak se ale v neděli reportér Deníku přesvědčil, situace zdaleka tak dramatická není, i když podle oznámení o uzavírce by to tak mohlo vypadat. Všechny na neděli plánované lokality zatím byly průjezdné bez problémů a omezení, jen je zdobily značky s oznámením omezení. Štáb ale přes den obsadil jednu z místních cukráren a natáčel interiérové scény. První exteriéry jsou naplánovány na nedělní večer u autobusové zastávky Na Šancích, kde jej budou jistě sledovat i davy lidí.

O natáčení jsme již psali zde:

Dopravní opatření se dotknou ulic: Topolská, Škroupova, Malecká, Sladkovského, Heydukova, Hradištní, Na Větrníku, Družstevní a Na Šancích. Topolská (v době od 20. 7. od 10.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)

Škroupova (v době od 21. 7. 2024 od 9.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Topolská (v době od 21. 7. 2024 od 10.00 hodin do 24.00 hodin)

Malecká a v ulici Na Šancích (dne 21.7.2024 od 17.00 hodin do 24.00 hodin)

Sladkovského a v ulici Heydukova (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin;)

Sladkovského (dne 22. 7. 2024 od 00.00 hodin do 24.00 hodin)

Hradištní a v ulici Na Větrníku (Hradištní ul. v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin, ul. Na Větrníku v době od 22. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 5.00 hodin)

Na Větrníku a Družstevní (v době od 25. 7. 2024 od 15.00 hodin do 26. 7. 2024 do 15.00 hodin)

Filmový štáb si udělal základnu na parkovišti za bývalou poštou, kde obsadily jen jeho část catering, šatny a toalety. K lokacím to tak mají filmaři nejblíž, jak si mohli přát. Itinerář dopravních omezení sice vypadá hrozivě, ale zdaleka nebude blokovat motoristy stále, spíš podle slov režiséra Pavlíčka na pár minut, určitě ne na hodiny. Za to se i režisér v selfie svým bývalým sousedům omluvil. „Někdy, když budeme točit, zavřeme některé ulice. Budeme se snažit, aby to bylo minimální, minimálně času a nezabralo to víc času, než je potřeba. Chápu, že je to velmi nepříjemné a já se za to strašně omlouvám,“ vzkázal Chrudimákům režisér.

Režisér Tomáš Pavlíček posílá omluvu za dopravní komplikace. | Video: Tomáš Pavlíček

Někteří obyvatelé města jsou nadšeni z toho, že bude Chrudim dějištěm filmového snímku, jiní na sociálních sítích hodně nadávají. Jde zejména o ty, kteří žijí Na Větrníku a Na Šancích nebo v přilehlých ulicích. Právě tam je situace s parkováním dlouhodobě problematická.

Například Jan Rydl na sociální síti Facebook vzkázal: „No to máme radost!“ Další komentáře jsou mírnější. Například od Jana Vichra st.: „Tomáši, netřeba se omlouvat, každý rozumný pochopí, naopak jsme rádi, že jste zvolil Chrudim. Těšíme se na Můry!“ A přidal se i Tomáš Ludvík: „Jsem rád, že jsme se my, co používáme to velké parkoviště, ukázali být rozumní a včera v 9 hodin dopoledne už ve vyhrazeném prostoru nikdo nestál. Snad to bylo i tím, že štáb měl od pátečního večera na místě své lidi a ti naprosto slušně připomínali přijíždějícím, že je potřeba plochu do 10 hodin uvolnit.“

Další podrobnosti přineseme již zítra.