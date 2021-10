Na dveřích domů u kostela už visí reklamy obchodníků, na dřevěných pultech jsou připravené klobásky, zelenina, uzená kýta a další dobroty. Měděné nádobí a dřevěné kádě jen dokreslují ráz tržnice, kterou by měli ve čtvrtek obsadit herci a komparzisti. Ve středu se ale ještě štáb vrátil do překrásných komnat, které už jeho členové dobře znají z loňského natáčení, které trvalo téměř celý říjen. "Po obhlídkách množství zachovaných zámků a klášterů s architektem Tomášem Berkou se nám zámek Slatiňany jevil jako ideální,“ popsala režisérka Mariana Čengel Solčanská.

"Většinu času filmaři věnují práci v exteriérech, a to u kostela a zámku," řekl kastelán Jaroslav Bušta. Na loňské natáčení vzpomíná jen v dobrém. „Někdy jsem měl opravdu srdce na pokraji zástavy, přece jen je zámek skoro jako dítě, o které deset let pečujete a nechcete, aby se mu něco stalo. Naštěstí až na drobnost vše dobře dopadlo a já jsem tomu strašně rád,“ poznamenal Bušta.

Na scénáři, inspirovaném románem Služka Hany Lasicové, pracovala režisérka Solčanská skoro sedm let. Vypráví příběh žen, o kterých rozhodují muži, o romantickém vztahu, který i dnes někdy vzbuzuje vášně. Hlavními hrdinkami jsou dvě dívky zmítané citovou nejistotou. V období první světové války přichází patnáctiletá Anka pracovat jako služka do pražské vily vysoce postaveného rakousko-uherského úředníka a jeho manželky. Ančinou novou rodinou se stává služebnictvo – kuchařka Kristína, služka Líza nebo zahradník Štefa. Kromě nich však získává i úhlavního nepřítele - stejně starou dceru z panské rodiny, Resi. Nevraživost se však postupně promění v sympatie a mezi mladými ženami se rozvine romantický vztah. To všechno v době, kdy ženy neměly ani volební právo, nemluvě o právu na lásku podle vlastního výběru.

Ve filmu Slúžka hraje řada slovenských i českých herců, například Karel Dobrý, Vica Kerekes, Anna Geislerová nebo Zuzana Mauréry známá z filmu Učitelka. Hlavní roli hraje Dana Droppová.

Štáb hledal i početný kompars, šlo zhruba o stovku lidí ve věku 50 až 70 let. Odměna 900 korun za den byla lákavá, ovšem ne pro každého. Kdo měl tetování nebo nabarvené vlasy či umělé nehty, byl předem z konkurzu vyřazen. protože historický film by takové extrémy logicky neunesl.

„Pardubický kraj poskytl filmovou pobídku ve výši 500 tisíc korun slovenské společnosti Bright Sight Pictures, ve filmu bude použit i product placement,“ uvedla mluvčí Pardubického kraje Zuzana Nováková.

Slatiňany nejsou ve filmařském světě žádným nováčkem. Už v padesátých letech se ve městě natáčel film Smrt v sedle v hlavní roli s Rudolfem Jelínkem a ještě známější je seriál České televize Dobrá voda, který vznikl v 80. letech.