Filmaři se za pár dní opět vrátí do Slatiňan. Pobudou asi šest týdnů, aby stvořili historické drama Slúžka podle scénáře Hany Lasicové.

Filmaři opět míří do Slatiňan, natáčet budou na zámku | Foto: Deník

Ve filmu si zahrají hvězdy jako Aňa Geislerová, Karel Dobrý nebo Vica Kerekes. Režie se ujala zkušená Mariana Čengel Solčanská. Historický celovečerní film by měl jít do kin na podzim příštího roku. Děj se odehrává v rakousko-uherské monarchii, hlavní postavou je chudá patnáctiletá Slovenka Anka, která odchází sloužit do vysoce postavené rodiny do Vídně. Tam se spřátelí se stejně starou Resi, dcerou domácích, a postupně spolu navazují hlubší přátelství a vztah. Společně dospívajía poznávají svět odlišných společenských norem, prožijí bezútěšné období první světové války a formují své osobnosti.