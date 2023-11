Šest let pomáhá Petra Filová s manželem Petrem z Litomyšle hendikepovanému Míšovi. Na jeden den jejich fitcentrum provoní štrůdl a celý týden mohou sportovci přispívat do kasičky. „Každá koruna se počítá a Míša každou kačku poctivě odedře,“ řekla Petra Filová.

Manželé Filovi z Litomyšle podporují už roky hendikepovaného Míšu Teresku z Chrudimi. | Foto: FB Fitcentrum Fila Litomyšl

Když v Litomyšli začne sbírka na nemocné děti nebo lidi po živelné katastrofě, manželé Filovi u toho nechybí. Před lety se náhodou seznámili s rodinou nemocného Míši Teresky z Chrudimi a každý rok pro něho pořádají speciální den ve svém fitku.

„Před šesti lety jsme měli s manželem pocit, že se máme dobře a že by bylo fajn pomoci někomu druhému. V Litomyšli v supermarketu tehdy zrovna probíhala charitativní akce, kdy se sbírala víčka pro Míšu na speciální vozík na basket. Spojila jsem se s rodinnou kamarádkou a zkusili jsme to i u nás. Míša je sportovec, i když se pohybuje na vozíku, ale věřili jsme, že lidé, kteří sportují, ho podpoří,“ vzpomínala Filová.

Transparentní účet pro Míšu: 2200959821/2010

Ve fitcentru začínali s jednodenní sbírkou, dnes je z toho celý týden, který začíná vždy speciální akcí a hlavně štrůdlem. „Mám kamarádku, která mě chtěla podpořit, ale na rovinu mi řekla, že přece nebude cvičit jen proto, aby přihodila do kasičky. Tehdy jsem jí řekla, ať přijde na kafe, že něco upeču. První rok jsem pekla deset štrůdlů, letos jich bude už padesát,“ podotkla Filová.

Pralinková teta baví ženy i muže a ještě zachraňuje gorily i sirotky

Charitativní týden pro šestnáctiletého Míšu začíná v sobotu 4. listopadu a kasička zůstane na recepci fitka do pátku 10. listopadu. Všechny vybrané peníze na sobotní a pondělní vstupy skončí v kasičce, kam většinou sportovci ještě přihodí nemalé částky. „Říkám, že štrůdl paní Filové je nejdražší v republice. Vloni jsme zaznamenali velkou odezvu u studentů. Mladí lidé, co sem chodí cvičit pravidelně, hodili do kasičky třeba i drobné z peněženky s tím, že Míša je potřebuje víc. Každá koruna se počítá,“ dodala organizátorka sbírky.

Charitativní týden pro šestnáctiletého Míšu začíná v sobotu 4. listopadu a kasička zůstane na recepci fitka do pátku 10. listopadu.

V sobotu pak do fitka v Litomyšli dorazí hendikepovaný Míša s tatínkem a svojí sestrou. Užije si cvičení s trenérem a setká se s lidmi, kteří chlapce podporují. „Míša je sice na vozíku, ale zajímají ho snad všechny sporty. Narodil se o dva měsíce dřív a po dětské mozkové obrně měl prognózu, že bude ležet a nikdy nebude chodit. Rodiče si řekli, že to tak nenechají a vychovali z něj velkého bojovníka. Vedou ho ke sportu, věnují se mu, je to chytrý samostatný kluk, baví ho sporty. Závodně jezdí handbike a na republikové úrovni dělá i atletiku. Maká na sobě,“ vysvětlila Filová.

První rok se ve fitcentru podařilo vybrat za jediný den asi 24 tisíc korun. Vloni už do kasičky lidé naházeli více než 130 tisíc korun. Peníze rodina nemocného chlapce využila na speciální vozík, nákup handbike nebo rehabilitace v zahraničí. „Vloni šly peníze na rehabilitaci, protože Míša jezdí každý rok jezdí do Piešťan. Tam dělají rehabilitace, co tady v Čechách nikde nejsou a jemu to moc pomáhá. Pojišťovna však tyto rehabilitační pobyty nehradí, proto peníze půjdou i letos tímto směrem,“ doplnila Filová.

Filovi pomáhají nejen Míšovi, ale v podstatě nechybí u žádné sbírky na děti, nemocné nebo potřebné. „Ve fitku pomáháme Míšovi, ale když se v Litomyšli něco dělá, tak se účastníme. Pomohli jsme i lidem po tornádu. Vybírali jsme peníze pro pána z Moravské Nové Vsi. Během týdne jsme vybrali asi 60 tisíc a vezli jsme na Moravu i materiál na střechu a další věci. Byl jeden z prvních, kdo měl novou střechu. Vždy je podle nás lepší konkrétní pomoc, Míša je v regionu známý. Teď se snažíme pomoci i nemocnému Toníkovi z Dolního Újezdu. Svět nespasíme, ale pomůžeme, když to rodiny potřebují,“ uzavřela Filová.