„Firemní testování probíhá již od posledního čtvrtletí roku 2020. Aktuálně se provádí i v závodech v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Trutnově. Nyní, kdy bude testování povinné v souladu s mimořádným opatřením vlády, je rozšíříme i na další lokality,“ uvedla pro Deník mluvčí Mariana Kellerová. Testy pro Siemens provádí autorizovaná smluvní zdravotnická zařízení a laboratoře. „Využíváme především testy Rapid COVID-19 Antigen Test od Siemens Healthineers. Tyto testy využijeme i pro samotestování,“ vysvětluje mluvčí.

K plošnému testování přistoupil i Foxconn, prozatím však jen v kutnohorském závodě. „Postupujeme v souladu s vládním nařízením, s antigenním testováním zaměstnanců jsme začali ve čtvrtek . V následujících dnech se spustí testování také v závodě v Pardubicích,“ sdělil manažer PR a komunikace Pavel Kožený.

A na povinné testování se připravuje i vysokomýtské Iveco. „Při prvních náznacích třetí vlny v únoru jsme zintenzivnili již přijatá opatření. V tuto chvíli se organizačně připravujeme na plošné antigenní testování v areálu společnosti a dolaďujeme provozní detaily,“ potvrdila PR a marketingová manažerka Katarína Němcová.

Iveco bude své zaměstnance testovat ve dvou mobilních centrech zajišťovaných certifikovanou firmou s kapacitou umožňující testovat všech téměř 4000 zaměstnanců ve frekvenci požadované nařízením vlády. „Máme rovněž zásoby antigenních testů k samovyšetření pro případné další alternativní využití,“ upřesnila Katarína Němcová.

V Siemensu do dnešního dne provedli již několik tisíc testů. „Zachytili jsme desítky pozitivních případů. Týdenní náklady byly v původním nastavení v řádu desítek tisíc korun na lokalitu, předpokládáme, že nyní výrazně stoupnou,“ říká Mariana Kellerová. Všichni zaměstnanci společnosti Siemens, u kterých to charakter práce dovoluje, mají nařízenou práci z domova.

Iveco prozatím investovalo do protiepidemických opatření více než 30 milionů korun. „Vzhledem k tomu, že testování bude probíhat prostřednictvím oprávněné firmy, náklady budou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění,“ vysvětluje PR a marketingová manažerka.

Společnost od začátku pandemie implementovala přísný epidemiologický plán a tzv. Covid protokol dle zkušeností ve všech společnostech nadnárodní korporace. „I po konci první vlny pandemie jsme nadále dodržovali stanovená pravidla, což nám umožnilo dobře zvládnout i podzimní vlnu. Při prvních náznacích třetí vlny jsme již přijatá opatření zintenzivnili,“ dodává Katarína Němcová.

Podle primáře oddělení klinické biochemie a diagnostiky pardubické nemocnice a krajského zastupitele Jiřího Skalického (TOP09) jsou největším problémem v kraji agenturní pracovníci a zahraniční gastarbeiteři v nadnárodních firmách. „Kritickým bodem jsou ubytovny, kde nedodržuje nic. Je extrémně vysoké procento pozitivity, volný pohyb při nákupech. A testování během deseti dnů? Asi tak hodina po dvanácté,“ napsal na svém facebooku. Řešením je podle něj okamžitá izolace všech ubytoven a otestování.

K zastupiteli Skalickému se připojil záchranář Jan Křivka, který v loňských krajských volbách kandidoval za STAN. „Na tuto skutečnost jsem upozorňoval nesčetněkrát. Je nutné bezodkladně poslat agenturní pracovníky zpět do svých zemí bez ohledu na to, zdali jsou pozitivní či negativní. Intenzívní lůžka potřebujeme zachovat pro naše občany,“ uvedl v diskuzi pod příspěvkem.

Stejně to vidí i náměstkyně hejtmana Pardubického kraje pro zdravotnictví Michaela Matoušková (STAN). „Naprosto souhlasím. Už jsem takový případ velkého zaměstnavatele řešila s hygienou. Neměli ponětí, ale řešili okamžitě,“ připojila se do diskuze. Chyba je podle Matouškové na straně vlády. „Ministerstvo průmyslu a obchodu by mělo okamžitě zapomenout na výjimky a lobby a okamžitě to řešit, jinak se z toho nevyhrabeme“ dodala krajská radní.