„Bylo to krásné. Chvílemi jsem se dostala vzpomínkami do svého dětství, kdy mi můj tatínek právě vyprávěl příběh o narození Ježíše Krista a zároveň jsem si mohla zazpívat vánoční koledy společně s dětmi. Jsem moc ráda, že jsem se mohla přijít podívat,“ pochválila pořadatele Marta, která do Chrasti zavítala z Vysočiny.