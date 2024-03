Pracovníci firmy Cavator ve středu odpoledne odstranili lávku, která spojovala sídliště U Stadionu a městská sportoviště. Ačkoliv autojeřáb přijel už před 14 hodinou, svou práci odvedl zhruba o půl čtvrté. Dělníci museli odřezat příčné ocelové konstrukční díly, což si vyžádalo námahu a čas.

Lávka sloužila dlouho. Ale její technický stav byl velmi špatný. | Video: Romana Netolická

Lávku jeřáb přemístil nadvakrát, nebylo možné vzhledem k rozměru a váze ji uchopit najednou. Díly přemostění potom uložil na břeh.

Přes Chrudimku v současné době vede jen kabel vysokého napětí, který je uložen v oranžovém tubusu. Pracovníci ČEZ ho přeloží na provizorní lávku vystavěnou v blízkosti mostu u Tesca a později ho zakopají do koryta řeky Chrudimky v místě, kde stávalo potrubí horkovodu opatovické elektrárny.

Firma Cavator v nejbližších dnech začne stavět lávku novou. "Ta bývalá měřila dvacet metrů na délku, nová bude o šest metrů delší," řekl Kamil Málek, jednatel dodavatelské společnosti. Ta už v předstihu vybudovala provizorní chodník podél plotu fotbalového stadionu, který bude při výstavbě nového přemostění řeky sloužit nejen chodcům, ale i motoristům - ulice V Průhonech se zobousměrní a provoz budou řídit semafory.

Obyvatelé sídliště U Stadionu se na novou lávku těší, i když na demolici té staré přihlíželi z oken anebo se přišli na práci jeřábu podívat. "No, je mi tak nějak smutno. Chodila jsem tudy jako holka na koupaliště anebo bruslit. Ale věřím, že to, co tam bude postaveno, bude pěkné," řekla Deníku 55letá Dana, která bydlí v jednom místním paneláku.

