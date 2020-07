FOTO: Cestu domů z piva v Hiltonu usnadňuje kruhový objezd

/VÁŽNE-NEVÁŽNĚ/ Štamgasti ze Žumberku, kteří o prázdninách už neví, co by roupama dělali, vymysleli u piva nové zkratky do své hospůdky na hřišti.

Cestu domů z piva v Hiltonu usnadňuje kruhový objezd | Foto: Deník / Kamil Dubský