Za krásného letního dne pokračovala okresní liga Svitavska závodem v areálu ve Zderazi, který pořádal SDH Perálec. Do sousedního okresu Chrudim přijelo poměřit své síly celkem čtyřicet pět družstev mužů, žen a veteránů. A bylo se na co dívat!

O víkendu pokračovala hasičská liga v požárním útoku. | Foto: Filip Vašina

V kategorii mužů zahájil poměrně svižně Široký Důl A, který dal krásným útokem 17,24, a to na druhém terči svítilo dokonce 16,63. Záhy nato mohl odpovědět prozatím vedoucí tým ligy SDH Stradouň, který ale prostříkal mnohem více a zapsal pouze 18,44, přičemž rychlejší terč byl dole za 17,36. Poměrně velké množství nepovedených a neplatných pokusů způsobilo, že favorité postupně odpadávali jeden po druhém, a tak dostali šanci pronásledovatelé. Svým osobním rekordem se na druhé místo dostal Dolní Újezd, který zapsal 17,58. Do konce závodu pak padla už pouze jedna sedmnáctka, a to v podání Zbožnova, který se tak zařadil na třetí místo. Zvítězil tedy Široký Důl A. Poprvé na stupních vítězů stanul Dolní Újezd a odvezl si stříbrné medaile. Třetí skončil Zbožnov. Ligu vede po třech závodech Široký Důl A s 62 body. Druhá je Stradouň, které schází na vedoucí příčku 6 bodů, třetí pak Pohodlí se 43 body.