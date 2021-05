V sobotu dopoledne byli profesionální hasiči přivoláni do Liboměřic na Chrudimsku k záchraně třistakilové svině, která shodou okolností den před tím porodila selátka, jež na jedné zdejší farmě spadla do suché jímky. Hasiči museli sbíječkou zlikvidovat i okolní beton, aby mohli svini uvázat na popruhy a vytáhnout na kladkostroji.

Třistakilovou prasnici zachraňovali hasiči v sobotu odpoledne na jednom statku v Liboměřicích na Chrudimsku. Zvíře spadlo do suché jímky. | Foto: HZS Pardubického kraje

"Hasiči to prostě se zvířaty umí. Třistakilovou prasnici jsme zachraňovali v sobotu odpoledne na jednom statku v Liboměřicích na Chrudimsku. Zvíře spadlo do suché jímky. Ale pozor, záchrana nebyla vůbec snadná. Sbíječkou museli hasiči odstranit beton, který bránil vyproštění prasnice. Dále postavili provizorní kladkostroj, připravili popruhy a záchranná akce mohla začít. Zaseklá svině v jímce o velikosti zhruba 70 x 70 cm byla velmi vystresovaná, a o to byl zásah náročnější," uvedla mluvčí profesionáních hasičů Vendula Horáková.