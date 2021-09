Každý se ptá, tak se taky zeptám. Rostou teď na Litomyšlsku houby?

V lese je obrovské sucho, listí praská. Pro normální houbaře ještě ten ráj nepřišel a mám obavy, jestli letos vůbec přijde. Jinak pro znalce hub už je to o něco lepší, druhů se dá najít hodně. Každé pondělí míváme na poradně kolem padesáti sedmdesáti druhů, což je pěkné. Roste i hodně kotrčů.

Jaká je nyní nejvíce rozšířená jedlá houba? Bedly, holubinky?

V současné době to jsou hřib žlutomasý, hřib hnědý a začínají bedly červenající. Z dalších hub se objevují pečárky, lakovky, voskovky na loukách a samozřejmě i penízovky, ale velký výběr není. Podzimní houby teprve vykukují. Objevuje se čirůvka fialová, která je velmi chutná, ale musí se vařit 25 minut jako barevné hřiby, aby z nich zmizela škodlivá látka.

Lesy jsou plné houbařů, někdo s košíkem, jiný s igelitkou. Jakou největší chybu houbaři dělají?

Neví, co mají sbírat a berou jenom hřibovité houby a ostatní jsou pro ně prašivky. Je potřeba, aby se přišli podívat na houbařské poradny. Zjistí, jaké houby se dají sbírat a jaké jsou chutné. A taky by měli houby sbírat tak, jak se má. To znamená vykroutit houbu celou, neřezat je těsně nad zemí, protože v zemi zůstane to nejdůležitější, co houbu rozlišuje. Na spodku nožičky bývá skrytá pochva a může to být pochva smrti.

Jiří Kohák je členem Mykologického klubu Dolní Újezd u Litomyšle. Každé pondělí radí houbařům v mykologické poradně. Koná se vždy od 16.30 hodin u hospody Na Rovince v Dolním Újezdu.

Říkal jste, že zkušení houbaři doma houby očistí a okrojky zanesou zpět do lesa. Tak by to mělo být?

Tak by to bylo ideální pro les. Na internetu jsem viděl návod, jak si vypěstovat houby doma. To je nesmysl, můžete doma na hlínu sypat kila odpadu z hub a nikdy tam nic nevyroste. Každá houba má nějakou symbiózu se stromy, travinami a prostředím.

Jaká je vaše nejoblíbenější houba, na které si nejvíce pochutnáte?

Jiří Kohák je členem Mykologického klubu Dolní Újezd a rád poradí všem lidem, kteří se zajímají o houby.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Odmalička jsem sbíral houby a i když jsme sbírali všechny, tak jsme jedli hlavně ryzce syrovinku. To byla v dřívější době špičková houba, na kterou má jen málokterá. Mezi houbami se najdou specialitky, jako je růžovka. Mám rád i bedlu vysokou, opěnku měnlivou, to je moje oblíbená. Provoní celý dům, když se vaří. Roste hromadně na pařezech, když najdete pěkný, tak hodinu okrajujete kloboučky.

Už jste si vy sám někdy spletl houbu?

Ano a zkusil jsem si otravu hnojníkem inkoustovým, který má v sobě látku koprin. Ta působí v alkoholických léčebnách jako antabus. Koprin způsobuje, že nesmíte pít alkohol dva dny dozadu ani dva dny po snědení houby. Houba je chutná, ale ten stav je velmi nepříjemný.

Bylo vám hodně zle?

Nevěděl jsem, co se se mnou děje. Naštěstí jsem měl kolem sebe zázemí, které bylo informováno, že přijde takový stav. Trval asi pět hodin, než pominul. Odezní to samo. V žádném případě to nedoporučuji zkoušet a už vůbec ne lidem, kteří nejsou zdravotně v pořádku.

Žijeme v době mobilních aplikací. Existuje už i na houby. Je spolehlivá?

Když jsem tu aplikaci viděl poprvé, tak jsem si říkal, kdo to vymyslel. S tím člověkem by se asi mělo zahájit trestní řízení. To je něco tak nesmyslného, že vám to určí dvacet procent této houby a třicet procent zase jiné… Ne! Na poradně musíme jasně říci, že tahle houba je na 100 procent ta a ta, můžete ji jíst. Tady si na žádná procenta nehrajeme.

Jak to vypadá, když jdete na houby? Jeden košík, nebo dva?

Košík je základní vybavení, ale v autě mám připravené přepravky. Když se naplní košík, tak houby donesu k autu, roztřídím do bedýnek, aby byly jen v jedné vrstvě. Když přijdete do auta, které stojí tři hodiny na sluníčku a přinesete koš nadupaný houbami a necháte ho v autě, tak se zapaří. Důležité je houby ihned zpracovat, nenechat nikde přes noc.

Jaké jídlo máte z hub nejraději?

Gulášek a kuba jsou tradice. Já má rád speciality. Třeba z líhy nahloučené dělám slanečky, teoreticky jím houbu, ale cítím rybu. V poslední době jsem začal dělat ze stročku trubkovitého kaviár. Typicky černé jídlo, velmi chutné. Dělám směs na topinky ze speciálních hub se zeleninou. Na to sbírám určitý druh, a to hlavně houby, které jsou hodně slizké, slizák mazlavý, klouzci. To je něco tak vynikajícího.

Sbíráte vůbec hřiby?

Samozřejmě je beru taky, chci mít zásobu na zimu. Hříbky sbírám jen ty zdravé. Velké hřiby se už nechávají, aby se reprodukovaly. Normální houbař bere velké hřiby jako trofej, my to ale tak neděláme.

Máte svoje místa v lese?

Mám spoustu svých míst, kde vím, že jdu na klouzky a vím, že tam budou. Musím odhadnout dobu, kdy rostou. Těch míst mám strašně moc. Nechodím do jednoho nebo dvou lesů. Musím les poznat, to znamená, že si na počítači vyjedu mapu lesa, stanovím si trasu a podle ní poprvé jdu a pak trasu rozšiřuji. Chodit stále do stejných míst člověka nebaví.

Už jste se někdy ztratil?

Ano, to máte hned. Člověk se zakouká, dvakrát se otočí a je to. Ztratil jsem se, tři hodiny jsem tehdy chodil po lese, než jsem chytil správné místo. Od té doby mám aplikaci mapy, natáhnu si satelity a jdu podle trasy. A babička nakázala, že s sebou musím nosit mobil.

Mapujete houby ve Vysokém lese a prý jste už zaznamenal 160 druhů. Je to pravda?

Dohodli jsme se v Mykologickém klubu Dolní Újezd, že uděláme něco pro naše potomky. Zmapujeme, jaké houby rostou v okolí. Jako hlavní je tu Vysoký les, Polom a Rulák v Osíku. Vytvořili jsme tabulku, do které zaznamenáváme každý nález. Sám už letos mám 160 druhů ve Vysokém lese. Až to dáme dohromady, jsem přesvědčený, že to bude určitě 300 druhů.

Kvůli kůrovci se teď v lesích hodně kácí. Odráží se to na skladbě hub?

Při kácení vznikají mýtiny, takže zázemí pro houby se dost naruší. Nám kůrovec nevadí, ten vadí stromům, ale když nemáme stromy, tak je to špatné. Chodil jsem na hvězdovky, ale vykáceli mi opodál stromy a hvězdovky úplně zmizely. Je to škoda. Na klasické houby to tak nevadí, ale ty vzácnější dostávají dost na frak.