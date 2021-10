"Myslíme, že lidé přijedou až později, každý nemá auto a musí počkat na příbuzné nebo známé, až přijedou z práce," řekli členové volební komise, kteří museli být předpisově ustrojeni do ochranných kombinéz a mít dostatečnou zásobu dezinfekce.

Pacienti s koronavirem mohou své krajské zástupce volit už o dva dny dříve, ve středu ráno byl pro ně vyhrazen stan na civilním letišti v Chrudimi. Ještě před desátou hodinou byl stav voličů na nule, do prostoru totiž nepřijelo jediné auto. Zájem je prachbídný.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.