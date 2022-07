„Co se dá dělat, musím to obejít kolem divadla, takže delší cestou. Na náměstí budu o deset minut déle, z toho se nezblázním. Riskovat úraz opravdu nemá cenu,“ pokrčila rameny studentka Lucie, která přijela do Chrudimi navštívit kamarádku. Ač je ve studentském věku, patří mezi ty zodpovědné. Myší díra a cesty k ní jsou uzavřené od minulého týdne, jenže každodenně někdo zábrany svévolně odstraňuje ve snaze projít do centra nejkratší cestou.