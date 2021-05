Na návrší nad bývalou osadou Ležáky na Chrudimsku je instalován nový dřevěný kříž s trnovou korunou. Připomíná mučednickou smrt obyvatel Ležáků, vlastenců, kteří byli 24. června 1942 za pomoc výsadku Silver A vyvražděni nacisty.

Nový kříž připomíná mučednickou smrt lidí z Ležáků | Foto: Deník/Romana Netolická

"Starý kříž, který stál na stejném místě až do konce loňského roku, byl na celém povrchu napaden hnilobou a v prosinci 2019 navíc těžce poškozen při větrné smršti, která tehdy Chrudimsko zasáhla. Proto jsme se rozhodli urychlit vybudování kříže nového, a to hned, jakmile nám to přírodní podmínky dovolí. Svůj plán jsme splnili," uvedl ředitel Památníku Lidice a Památníku Ležáky Eduard Stehlík.