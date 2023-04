/PŘEHLED HRADŮ A ZÁMKŮ V PARDUBICKÉM KRAJI/ Hrady a zámky finišují s přípravami na novou sezonu, která startuje v sobotu. Po velké rekonstrukci se turistům otevře Kunětická hora u Pardubic. Naopak zámek v Litomyšli nově halí lešení, ale i tak tady s návštěvníky počítají. Nové expozice nabídne hrad Rychmburk nebo zámek ve Slatiňanech. Unikátní oranžerii otevřou na zámku v Letohradu. Naopak své brány prozatím neotevře hrad Litice. Podívejte se na náš kompletní přehled otevíraných hradů a zámků v Pardubickém kraji.

Na zámku v Letohradu otevřou obnovenou oranžerii s exotickými rostlinami. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

LITOMYŠL

Zámek v Litomyšli zahalilo před pár týdny lešení, přesto tady s návštěvníky letos počítají. Rekonstrukce za 425 milionů korun začala a stejně tak odstartuje na památce UNESCO v sobotu i nová turistická sezona.

„Prosím návštěvníky, aby respektovali zákazy a upozornění související s rozsáhlou stavební obnovou zámku Litomyšl. Prohlídky zde budou možné, ale pohyb po areálu je velmi omezený,“ uvedl ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec.

Po celou sezonu zůstane uzavřena francouzská zahrada a část anglického parku kvůli zabezpečení prostoru staveniště. Na prohlídkových trasách ale návštěvníci uvidí několik nově zrestaurovaných předmětů, jedná se o hráčský stůl a trojici původních křesel v biliárovém sále, dvojici etažérů ve stylu biedermeier v pracovně hraběte Antonína I. z Valdštejna.

Do čítárny se podařilo po 70 letech vrátit kuriózní kus nábytku, a to skříň ve tvaru kachlových kamen, která tvoří párový kus ke skutečným kachlovým kamnům. Novinkou letošní sezony je pro zahraniční návštěvníky možnost využití aplikace do chytrých telefonů s cizojazyčným výkladem k prohlídkovým trasám.

Generální obnova zámku Litomyšl je rozdělena do dvou etap. „S ohledem na průtahy výběrového řízení a podmínky dotačního Integrovaného regionálního operačního programu zbývá na realizaci oproti původním plánům pouze deset měsíců. Muselo dojít k razantním úpravám harmonogramu prací, aby byly prioritně dokončeny práce podléhající pravidlům tohoto dotačního titulu s termínem dokončení již v prosinci letošního roku,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bidlasová. Etapy z druhého zdroje financování budou rovněž zahájeny, ale s termínem ukončení v roce 2027. Jde o obnovu sgrafitové výzdoby zámku, Panského domu nebo opravu madlové zdi a altánu nad baštou u francouzské zahrady.

KUNĚTICKÁ HORA

Naopak rekonstrukce skončila na Kunětické hoře u Pardubic. Hrad se k plnému provozu vrací po čtyřech letech. V sobotu 1. dubna se otevře Jurkovičův palác a následně 5. května také obnovený hradní palác, který byl dosud pro veřejnost uzavřen, a kaple svaté Kateřiny. „Domnívám se, že květnové zpřístupnění hradního paláce na Kunětické hoře předčí všechna očekávání, rekonstrukce se opravdu vydařila,“ podotkl Kadlec.

Hrad Kunětická hora nabídne o dubnových víkendech prohlídky západní části hradního areálu – Jurkovičova paláce. Obnova umožní premiérové zpřístupnění severního křídla díky dřevěné konstrukci.

„Projekt zahrnoval i úpravy amfiteátru pod hradem, především celkovou rekonstrukci objektu sociálního zázemí a úpravu komunikace,“ doplnila Bidlasová. Zároveň se na hrad postupně vrátí i tradiční akce, jako je červencová návštěva hradu králem Vladislavem Jagellonským nebo zapojení do Hradozámecké noci.

RYCHMBURK

Na třetí turistickou sezonu se připravují na hradě Rychmburk na Chrudimsku. Kraj investoval zhruba šest milionů korun do nových expozic. „Bylo nám jasné, že hrad je sice zajímavý sám o sobě svým umístěním na skále nad Krounkou a Lešanským potokem, ale že musíme vytvořit i zajímavý obsah uvnitř,“ řekl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

Vznikly tu další plnohodnotné expozice z historie panství, útrpného práva a domácnost správce panství. Rozsáhlé výstavní prostory na hradě mají panenky a historická audiovizuální technika nebo výtvarníci v místní galerii.

LETOHRAD

Novinky čekají na návštěvníky i na zámku v Letohradu. Město tady postupně opravuje střechu, ale hlavním lákadlem letošní sezony je obnovená zámecká terasa a oranžerie. Do historické oranžerie se vrátí i původní subtropické rostliny.

„Navážeme i na místní chov klokanů ukázkou australské přírody. Součástí česko-polského projektu je také obnova areálu původního zahradnictví, kde vznikne mimo jiné přírodní bludiště,“ sdělil letohradský starosta Petr Fiala. Letohrad spolupracuje na projektu se svým partnerským městem Niemcza v Polsku. Díky projektu se podařilo ve městě opravit zámeckou terasu, vybudovat labyrint a obnovit oranžerii. Oranžerie s exotickými rostlinami se návštěvníkům otevře 22. května.

SLATIŇANY

Celoročně otevřený zámek Slatiňany nabídne návštěvníkům od 1. dubna tradiční základní okruh Letní sídlo Auerspergů i další okruhy. Přístupná bude už také zámecká zahrada. V interiéru zámku bylo doopraveno vřetenové schodiště, hotová je i oprava zdi nad náhonem. Správa zámku připravuje projektovou dokumentaci k opravě nadzemní spojovací chodby do kostela, aktuálně probíhá průzkum štol k odvádění dešťových vod.

LITICE

Naopak prozatím zůstane uzavřený hrad Litice. Ten se turistům zavřel vloni v září kvůli nestabilnímu skalnímu svahu v hradním areálu. Odborníci provedli na hradě geologický průzkum a vypracovali projekt stabilizace. Na úpravy dojde během dubna a května. Turisté by se předběžně mohli vrátit na hrad letos v červnu. Po zpřístupnění se návštěvníci mohou těšit na nové informační sylaby, které vychází z Žamberského urbáře z roku 1681. Do hradu byly instalovány dva obrazy, a to do kaple ve věži, kde je obraz Tři svaté. V jižním paláci návštěvníci uvidí Setkání Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem od Mikoláše Alše.

SVOJANOV

Hrad Svojanov u Poličky tradičně zahájil sezonu už první březnový víkend. Hrad Svojanov patří mezi nejstarší české hrady. Ročně sem najdou cestu desítky tisíc návštěvníků.

