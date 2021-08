Soutěž má prověřit schopnosti a dovednosti příslušníků průzkumných jednotek napříč armádou. Čeká na ně v průběhu čtyř dnů 23 náročných disciplín na trase čítající minimálně 100 km pěších přesunů náročným terénem. Pokud tedy chtějí hlídky pomýšlet na úspěch, musí každý člen týmu prokázat mimořádnou fyzickou připravenost, psychickou odolnost a perfektní spolupráci.

"Letošní námět soutěže je inspirován působením československých dobrovolníků rozmístěných po vojenských základnách ve Velké Británii, kde museli projít náročným výcvikem pro zasazení na okupovaném území. Týmy budou postupně procházet stanoviště ženijních, střeleckých, zdravotních, lezeckých a topografických dovedností, čekají na ně i vyčerpávající přesuny a plavání." uvedl mluvčí soutěže Marek Pavlica ze 102. průzkumného praporu v Prostějově.

Noční střelba z pistole, zdolání kolmé skály, překonání vodních překážek a další úkoly jsou pro soutěžící hlídky vskutku náročné. A když se voják musí postarat o "zraněného" kolegu, klání nabírá grády i po psychické stránce.

A to není všechno, organizátoři při přípravě soutěže připravili i další disciplíny, které musí soutěžící plnit ve dne v noci. Spánku je málo a první dva dny byly velmi náročné. Chrudimáci si prozatím vedou dobře, v pondělí skončili na čtvrtém místě, v úterý obsadili sedmou příčku z osmnácti. Naděje na medailové umístění je tedy stále reálná.

