Vojíni ti odváženi na voze ve velké truhle za ves, kde do vykopané šachty, poblíž tzv. „Kališť“ naházeni. Dole u truhly vytáhlo se prkno a mrtvola spadla dolů, aniž by se jí kdo musel dotknouti. Na těla naházelo se hlíny, na hlínu nová vrstva těl a pak to šlo dále. Bůh sám ví, kolik lidí tu takto pohřbeno. Osamělý hřbitůvek ten i na mapách označen slůvkem „U Mrtvých“. (z kroniky obce Rosice)

„Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili. V příštím roce nás čeká výročí 210 let od události a 110. výročí stavby pomníku. Do té doby na místo instalujeme informační tabuli a společně se spolkem granátníků budeme o místo v budoucnu pečovat,“ uvedl rosický starosta Zdeněk Volejník.

Spolupráce obce s vojenskohistorickým spolkem vznikla náhodou, když granátníci našli památník U Mrtvých na internetu a projevili zájem pomoci s jeho údržbou. „Svolali jsme společnou brigádu a domluvili se na pořádání akcí. Samozřejmě počítáme s tím, že spolek zavítá k nám do Rosic i v příštím roce při příležitosti dvou kulatých výročí. Hodláme rovněž oslovit další spolky, které se věnují vojenské historii, konkrétně bitvě u Lipska,“ dodal Volejník.

Opředen pověstmi

Památník U Mrtvých stojí pod remízkem uprostřed polí asi dva kilometry od Rosic. Má zvláštní atmosféru a je opředen různými pověstmi. Ty jsou zaznamenány v rosické kronice a hovoří o zjevení postav mrtvých vojáků. „Někteří tu viděli vojína na koni úprkem cválajícího. Jiný zase přišel tu pod topolem na zraněného vojína, sedícího na rozestřené plachetce. Dvě ženy, které na poli přes soumrak se obmeškaly, byly také polekány nevídaným zjevem. Přiblížil se k nim bledý mladík v ošumělé, krví zbrocené uniformě a žebronil o skývu chleba,“ napsal kronikář.

Zmínil se i o jednom údajně přeživším vojákovi, který byl pokládán za mrtvého, ale nepozorovaně se odplížil a dostal se do nedalekého Dobrkova. „Že pověrčivci, zvláště podvečer a v noci místu tomuto zdaleka se vyhýbají, není divu. Také se říká, kdo v noci políčko ono překročí, že cesty domů nenajde,“ stojí v kronice.