Žáci 2. stupně se v pondělí znovu usedli do školních lavic. Před vstupem do třídy je však, jako jejich mladší kolegy, čekalo antigenní testování. Základní škola Libchavy na Orlickoústecku pak pro své žáky připravila originální uvítací den.

Žáci 2. stupně se v Pardubickém kraji vrátili do školy | Video: Deník/Karolína Velšová

Před půl osmou ráno bylo na Základní škole v Libchavách o poznání veseleji než v předešlých měsících. Žáci druhého stupně se totiž vrátili do škol. „Byli jsme překvapení, když jsme se minulý týden dozvěděli, že se žáci vrací, ale zároveň šťastní. I kdybychom se to dozvěděli v neděli v noci, tak uděláme vše pro to, abychom zvládli žáky přivítat,“ vysvětlila ředitelka libchavské školy Marie Linhartová. Ta společně s kolegy připravila pro žáky druhého stupně, kteří ve škole již dlouhé měsíce nebyli, vskutku speciální překvapení.