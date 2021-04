Jen pár rodičů ve třídách asistovalo u testování, většina dala důvěru samotným žákům i učitelkám. Asi pět rodin potomka do školy neposlalo. "To je z dvaašedesáti našich žáků jen zlomek. Nařízení ministerstva musíme dodržet, s tím nic neuděláme," řekla jednatelka školy Tereza Kropáčková.

V izolované místnosti prošli testem rodiče, kteří chtěli do tříd doprovodit své děti. Potom teprve začalo samotné testování, které většina kluků a holčiček pojala jako obrovskou zábavu. Učitelka Věra Průchová je pomalu a systematicky dovedla k tomu, aby si sami obkroužili nosní dírku tyčinkou a vložili ji do testovacího obalu, takže vznikla podoba jakéhosi lízátka.

"Všichni máte hotovo? Teď tam nakapu šest kapiček a můžete sledovat, jak se to začne zabarvovat," vysvětlila dětem učitelka.

Reportáž z návratu dětí do škol z celého Česka:

Vskutku to byla zábava, i když padaly otázky typu "kdo asi bude pozitivní?" Na ně existovala jen jedna odpověď učitelek. "Může to být vadný test, takže ho můžeme opakovat. A pokud by se stalo, že se opět objeví dvě čárky, nic se neděje a budeme postupovat stejně, jako když máte nachlazení nebo chřipku. Doma se dva týdny vyležíte a vrátíte se zpátky do školy," ujistily učitelky děti napnuté jako struna.

Naštěstí se všem žáčkům objevila v tabulce jen jedna čárka. Co to znamená? "Hurá, budeme se učit," zaburácelo třídou druháků. Bylo půl deváté a výuka mohla začít. Další testování by se mělo uskutečnit ve čtvrtek.

K testování žáků vytvořilo ministerstvo instruktážní video:

