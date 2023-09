Pardubický kraj pořádal v neděli 17. září akci Den pro rodiny. Tentokrát ze Země Keltů v Nasavrkách, kde byl připraven bohatý program pro návštěvníky, a to především pro rodiny s dětmi.

Pardubický kraj pořádal v neděli 17. září akci Den pro rodiny. Tentokrát ze Země Keltů v Nasavrkách | Video: Michal Žampach

„V rámci Dne pro rodiny Pardubického kraje jsme připravili celou řadu zajímavých aktivit, které jsou speciálně pasované do keltského skanzenu, takže tady děti mohou vyrábět vlastní minci, upéct si placku, zastřílet z luku, vrhat nože, přestrojit se do keltského oděvu nebo do zbroje, dále pak by tu měla proběhnout projížďka na koních,“ řekl krajský radní pro sociální péči a neziskové sektor Pavel Šotola.

Na své si tu přišla starší generace, ale především ti nejmenší, pro které si organizátoři připravili mnoho aktivit, při kterých si mohli vlastnoručně vyrobit výrobek z hlíny nebo vyrazit minci či ochutnat zdejší keltské specitality. Programem provázela Andrea Moličová z improskupiny Paleťáci a pro děti byla připravena i hrací kata pro sbírání razítek za něž byly řádně odměněny.

FOTO: Polovina kruháče v Hrochově Týnci už stojí, hotovo bude za měsíc

Na celou akci byly pozváné všechny pěstounské rodiny z Pardubického kraje, ale i široká veřejnost. „Dobrá rodina je největší organizace v České republice, která pomáhá náhradním rodičům, pěstounům, osvojitelům a zájemcům i žadatelům o náhradní rodičovství. Náhradním rodičem může být kdokoliv, kdo si myslí, že má dostatek prostoru a dostatek lásky i síly pro další děťátko, kterému by chtěl poskytnout svoji péči a svůj domov,“ Deníku řekla Božena Kellerová z organizace Dobrá rodina.

Náhradní rodič musí splnit mnoho úkolů a musí projít také určitým procesem, aby se z něho mohl stát náhradní rodič. Poté může být dlouhodobým pěstounem, pěstounem na přechodnou dobu nebo i osvojitelem. Vše si ovšem musí dobře rozmyslet.

Touto akcí se zároveň zahájil Týden pěstounství, který proběhne od 18. do 22. září a bude nabízet Dny otevřených dveří, besedy o pěstounství, výstavy, setkání a mnoho dalšího. Na konkrétní programy se mohou návštěvníci těšit v Pardubicích, Svitavách, Litomyšli, Poličce, Ústí nad Orlicí, ale i v Chrudimi, Hlinsku, Moravské Třebové, Přelouči, Žamberku či v Lanškrouně. Ve čtvrtek 21. září se zase v Divadle 29 v Pardubicích lidem otevře beseda s tvůrci seriálu České televize Plné hnízdo o pěstounských rodinách.