Na moštování se podílelo hned několik šikovných rukou. Jablka bylo nutné ve vaně omýt, potom následovalo drcení a lisování. Lidé na vše osobně dohlíželi, takže měli jistotu, že si pochutnají na moštu ze svých vlastních plodů. Potom už bylo na zvážení, zda do kasičky přispějí pořadatelům na nezbytné náklady.

Aby ne - celkem bylo zpracováno 1230 kilogramů jablek, z nichž se vylisovalo 678 litrů moštu. Kdo chtěl, domů si odnesl čerstvou šťávu, ale bylo možné si ji na místě nechat v elektrických hrncích pasterizovat. V druhém případě už nápoj vydrží do další sklizně jablek.

Jeden z hlavních organizátorů Pavel Dvořáček s přáteli měl v sobotu plné ruce práce. "Jsme ve Stolanech takzvané náplavy. Když jsme se sem přistěhovali, nic moc se tehdy pro občany nedělo, a tak jsme to chtěli změnit prostřednictvím společenských setkání. A napadlo nás právě i moštování. Myslím, že se to povedlo," pochvaloval si.

Práce na proměně šťavnatých plodů s sebou přináší spoustu nepořádku, a tak je pro každého zahrádkáře příjemné, že se jí vyhne a domů si odveze čistý finální výrobek. "Do kasičky na dobrovolné příspěvky jsme přispěli, to je samozřejmé," doplnila manželka Renata Stará.

"Spartany jsme si nechali na zimu, tohle je odrůda zvonkové a název toho žíhaného přesně nevím. S manželkou se zúčastňujeme moštování rádi, je to hezká akce," řekl stolanský obyvatel František Starý.

Co s úrodou jablek? Ve Stolanech na Chrudimsku měl každý možnost přivézt je na hřiště a proměnit je ve zdravý a lahodný mošt. Parta místních nadšenců uspořádala společné moštování už po šesté a spojila ho opět se soutěží o nejlepší jablečný štrúdl.

