Závodu se účastnili dva hasiči – Milan Hodek a Leoš Tatíček. První den vyběhli v nočních hodinách na trať pod názvem GLADIATOR RACE NIGHT dlouhou 4,5 km s 20 překážkami. V kategorii OPEN muži 40-49 let vybojoval profesionální hasič Milan Hodek bronzovou medaili.

Druhý den odstartovali hasiči do dalšího závodu GLADIATOR RACE ORIGINAL. Zde čekalo na závodníky už 30 překážek na trati dlouhé 8 km. V kategorii OPEN muži 18-29 let vystoupal Leoš Tatíček na nejvyšší stupeň vítězů a přivezl tak do Chrudimi zlatou medaili.

"Moc gratulujeme za reprezentaci. Pro vysvětlení – OCR (obstacle course rating) jsou překážkové závody, ve kterých musí závodník překonávat různé fyzické výzvy v podobě překážek. Závody se liší v délce od tratí s překážkami blízko sebe až po závody o délce několika kilometrů, které zahrnují prvky dráhového silničního anebo cross country/ trailového běhu," uvedla mluvčí krajských porfesionálních hasičů Vendula Horáková.