„Medaile se udělují nejen na základě odsloužených let, důležitým parametrem je také vysoká kvalita služby po celou dobu jejího trvání,“ řekl krajský ředitel Hasičské záchranné stanice Pardubického kraje Aleš Černohorský. Mimo profesionálů získaly medaili Hasičského záchranného sboru také osobnosti z řad obyčejných lidí. „Těchto pět lidí zachránilo lidský život. Nepřemýšleli nad rizikem, kterému se vystavili a chtěli pomoci. Z celého srdce si toho vážím, upřímně jim za to děkuji a jsem velmi rád, že nebyli lhostejní,“ dodal Černohorský.

Profesionální hasič Ondřej Slaný získal medaili za to, že ve svém volnu po zápasu v Poličce 10. září 2020 pomohl hlavnímu rozhodčímu, který upadl do bezvědomí. „Ondřej Slaný ještě s dalšími spoluhráči zahájil resuscitaci a díky okamžité první pomoci se podařilo zachovat životní funkce muže až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si muže převzala,“ popsala tisková mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Přečtěte si jeden z nejdramatičtějších příběhů loňského roku. Jiří Netušil patří mezi oceněné hrdiny:

Jiří Netušil a Vojtěch Souček 16. září 2020 v podvečer vytáhli z havarovaného auta zraněného muže. Jakmile ho dostali od auta pryč, vůz vybouchnul. Dva hrdinové poté na silnici muže resuscitovali až do příjezdu záchranářů, čímž mu zachránili život.

Jaroslava Zdražilová a Michaela Vtípilová pomohly v Miřeticích posádce havarovaného vozu, který 23. prosince 2020 skončil na střeše v potoce. „Matka s dcerou nasadily svůj vlastní život pro záchranu řidiče a jeho spolujezdkyně,“ dodala Horáková. Ženu i muže se jim podařilo vyprostit z vozu a dostat je mimo nebezpečí ještě před příjezdem hasičů a zdravotnické záchranné služby.