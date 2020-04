Kněžice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Kněžice, která je v zařazení JPO V, pomáhala jako jediná z okrsku Ronov nad Doubravou s převozem zdravotnického materiálu a to 21. března. Po příletu dopravního letadla Antonov z Číny na letiště Pardubice LKPD byl materiál přepraven do skladu do Opočínku a z něj pak do meziskladu nemocnice Chrudim. V tomto meziskladu byli čtyři hasiči z toho dva z každé jiné jednotky. Dva hasiči z jednotky Kněžice pak následně pomáhali s vykládkou, nakládkou a střežením.

Chrudim

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Chrudim už provádí preventivní dezinfikování veřejného prostranství více jak týden. Zaměřují se především na dětská hřiště, autobusové zastávky, lavičky na náměstí a po městě.

Třemošnice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Třemošnice na žádost starosty preventivně dezinfikovala veřejná prostranství s největším pohybem lidí. Jednalo se o kontejnery odpadů, dětská hřiště, lavičky, zábradlí, lávky a veřejné prostranství na hřbitově.

S preventivním dezinfekčním postřikem začali v pondělí 30. března, kde se soustředili na město Třemošnice, obec Závratec, Lhůta a Žlebské Chvalovice. Ve středu 1. dubna pak pokračovali do sousedních obcí a provedli dezinfekci v obcích: Kubíkovy Duby, Vestec, Běstvina, Rostejn, Spačice, Pařížov, Kněžice, Moravany, Biskupice, Bousov a Lipovec. Ve čtvrtek 2. dubna pak pokračovali v obcích Podhradí, Starý Dvůr a Skoranov.

K postřiku hasiči používali tlakové nádoby naplněné dezinfekcí Persteril 15 (1% roztok) a ochranné obleky Sunit.

Heřmanův Městec

Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci už více jak týden provádí preventivní postřik dezinfekčního prostředku v Heřmanově Městci na žádost města. Nejčastěji se hasiči zaměřili na místa s největší frekvencí pohybu lidí jako jsou zastávky, obchody, zábradlí, lavičky, chodníky před vstupy do objektů. Po aplikaci dezinfekce pak proběhl oplach vysokotlakým proudem vody.

Prachovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Prachovice také nezahálela. Práci si v obci Prachovice rozdělují se zaměstnanci obce. Přes týden provádí pracovníci dekontaminaci veřejného prostranství každý druhý den a o víkendu hasiči. Nejčastěji se tak dezinfikují místa jako autobusové zastávky, vstupy do objektů, okolí obchodního domu, laviček, workoutového hřiště a veřejného prostranství u hřbitova v obci Prachovice. K rozprašování dezinfekčního roztoku používali motorový postřikovač.

Žlebské Chvalovice

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Žlebské Chvalovice prováděla v sobotu 4. dubna preventivní postřik dezinfekčním roztokem v obci Žlebské Chvalovice. Konkrétně se jednalo o atrakce pro ději, altánek u hřiště, odpadové kontejnery, koše u obecního úřadu, veřejnou telefonní budku a autobusovou zastávku.

Vrdy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vrdy se také podílela na dekontaminaci veřejných míst v obci Vrdy a obcích Zbyslav a Horní Bučice. Dezinfikují místa veřejného prostranství, okolí obchodů, dětského a workoutového hřiště, zdravotní středisko, domy s pečovatelskou službou. Neopomenou ani firmy jako je Ethanol Energy a Goldbeck, která jsou na pohyb lidí velmi frekventovaná.