Městys získal zříceninu do svého majetku v roce 1990 bezúplatným převodem od ČSTV Praha. Nebyl to utěšený pohled.

„Převzali jsme ho v havarijním stavu, byl neudržovaný a zarostlý. Bohužel ani obec neměla finanční prostředky na jeho opravy kvůli prováděné plynofikaci a následným opravám komunikací,“ popsala starostka Žumberka Yveta Ždímalová.

Lichnici vyžínají odborníci, Žumberk spásá stádečko koz

První pokusy o záchranu hradu začaly v roce 2007. A opět ztroskotaly.

Prvním držitelem hradu byl prý nehodný vladyka Pilunk v roce 1318. Hrad byl obydlen šlechtou až do roku 1700 a ovládal kromě Žumberka a jeho dvora též řadu vesnic v okolí. V 18. století již vrchnost na hradě nebydlela, pouze úředníci a zřízenci. Posledním obyvatelem byl lékař Devoty, který se roku 1770 odstěhoval. Někteří držitelé hradu se zapsali svými činy do historie našeho národa. Ve 14. století byl hrad v držení pánů z Boskovic. Tento rod nám připomíná erbovní kámen (nejstarší v Čechách i na Moravě), zazděný do východní strany kostela.

„Ale nakonec se nám podařilo s podporou úžasných lidí – senátora, archeoložky, úředníků a dalších – alespoň nějak začít a odstartovat tak projekt odstranění nejzávažnějších havarijních stavů a dílčí konzervace zdiva. Šťastnou ruku jsme měli ve výběru zhotovitele stavby – tím byla firma Rehis. Ostatně oni byli v podstatě jediní, kteří se chtěli zabývat tak nevýznamnou zříceninou. Stále nás ale trápil nedostatek peněz. Proto byly práce rozděleny na jednotlivé etapy tak, aby na sebe mohly navazovat,“ řekla starostka.

Potom už události nabraly spád. Dotaci poskytl Pardubický kraj a také Ministerstvo kultury. Vstřícní byli i památkáři, kteří po celou dobu na akci dohlíželi. Postupem času se zakonzervovalo obvodové zdivo, doplnily vypadané kameny, zrestaurovala sgrafitová psaníčka a provedly další nezbytné opravy.

„Výsledkem devítiletého úsilí je zřícenina hradu, za kterou se již doufám stydět nemusíme. Přesto by ale bylo třeba začít s dalšími pracemi na opravě parkánového zdiva, na kterém vlastně celý hrad stojí. Je to zkrátka nekončící koloběh prací,“ dodala Ždímalová.