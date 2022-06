„Výsledek hlasování považuji za jeden z velkých úspěchů koalice,“ řekl chrudimský místostarosta Aleš Nunvář.

Původní plán přitom byl postavit nejprve novou halu v blízkosti plaveckého bazénu a zimního stadionu a teprve potom zrekonstruovat budovu, kterou město před dvanácti lety získalo od tělovýchovné jednoty Sokol.

První etapa projektu by měla obsahovat výstavbu nové tělocvičny, opravu velké haly včetně šaten, rekonstrukci veřejných sítí a vybudování nového vchodu z Opletalovy ulice. Město vypíše výběrové řízení na dodavatele, který by mohl zahájit práce začátkem příštího roku.

Velkou diskuzi vzbudilo parkování v okolí sportovní haly. Na Tyršově náměstí je velmi málo parkovacích míst a většinou je obsadí lidé žijící v přilehlých domech. Na rohu prostranství je navíc obchodní akademie, kam už nyní většina rodičů a mnohdy i studentů dojíždí autem.

„První etapa rekonstrukce haly skončí v roce 2024 a teprve potom budeme řešit parkoviště? Přece není možné, aby ve chvíli, kdy někdo bude slavnostně stříhat pásku, město zadávalo výběrové řízení,“ namítl opoziční zastupitel Petr Řezníček.

O parkovacím domě v protější Moravově zahradě se uvažuje už dlouho. Původně navržený monstrózní projekt za 800 milionů korun ale zastupitelé v minulosti zamítli a odhlasovali objekt s menší kapacitou. Podle zástupců radnice parkoviště vznikne ještě před dokončením rekonstrukce haly.

Otázkou je také cena. „Myslím si, že je to spíše rekonstrukce místnosti a nějaké šatny za 120 milionů korun. Nevíme ani, jestli se nějaká firma přihlásí. Při dnešních cenách můžeme být na 150 milionech," poznamenal opoziční poslanec Roman Málek.

„Ano, jsou obavy, aby to nebylo drahé. Proto bude strop 120 milionů korun,“ odpověděl místostarosta Nunvář.

1. etapa: Nová tělocvična, oprava stávající velké haly, rekonstrukce šaten, nový vstup do Opletalovy ulice a rekonstrukce veřejných sítí



2. etapa: Rekonstrukce sokolovny a celé budovy hotelu



3. etapa: oprava Tyršova domu a přilehlých prostor

Zhruba šest stovek sportovců sdružujících se v oddílech TJ Sokol si bude muset najít náhradní prostory ke cvičení a tréninkům. Například oddíl sportovní gymnastiky má před sebou těžké období.

„Je to likvidační. Původně jsme to chápali tak, že nám náhradu najde město, ale nyní vidím, že si to každý má zajistit sám. Teď už je docela pozdě něco hledat, termíny ve školních tělocvičnách jsou vesměs obsazené a jinde nezvládneme platit tržní cenu. Máme přislíbený trénink dvakrát týdně v pardubické sokolovně, ale tam mohu jít jen s některými děvčaty. Odnese to zřejmě přípravka, kdy děvčatům prostě za rok a půl ujede vlak,“ řekla předsedkyně oddílu a trenérka Simona Linková.

Sportovní gymnastky mají velký hendikep v tom, že ke cvičení potřebují nářadí. A bradla nebo kladinu do autobusu nedostanou. Nyní trénují v Tyršově domě, který je součástí sportovní haly, ale jeho rekonstrukce je naplánována až ve třetí etapě.

„Bylo nám řečeno, že se dole budou rekonstruovat sítě, a tak tam být nemůžeme. Ale potom se přece dělníci přesunou jinam, takže nechápu, proč to má být uzavřené celé. Takhle přijdeme o rok a půl a budoucnost našeho oddílu vidím opravdu velmi černě,“ dodala Linková.