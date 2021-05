"Můžeme potvrdit, že ministr vnitra Jan Hamáček odvolal Martina Netolického z dozorčí rady České pošty. Místo je podle interních pravidel určeno pro zástupce Asociace krajů. Z toho důvodu ministerstvo vnitra navrhlo na člena dozorčí rady předsedu Asociace krajů Martina Kubu," uvedla Malá. Dozorčí rada České pošty má nyní 14 členů. Deset členů rady jmenuje zakladatel pošty, tedy ministerstvo vnitra, zbylých pět zaměstnanci.

"To se zeptejte pana Hamáčka, jestli měl i jiné důvody. Já se domnívám, že žádné jiné pravděpodobně neměl, protože naposledy jsem se dozorčí rady zúčastnil minulý týden v úterý, nebo ve čtvrtek. Jestli tam je nějaká souvislost, je jeho věc. Rozhodl se tak, asi nemá cenu to dál komentovat," uvedl Netolický.

Z ministerstva vnitra jej nekontaktoval nikdo. Hamáčkovi neúspěšně volal, neozval se mu ani přes sociální sítě. "Nejsem nějak zahořklý, je to realita. Vytváří mi to prostor věnovat se více Pardubickému kraji a našemu projektu 3PK," řekl ČTK Netolický.

Kraj vede od roku 2012 a po loňských volbách zůstal jediným hejtmanem ČSSD. V letech 2018 a 2019 byl jedním z Hamáčkových místopředsedů. Je ale kritický k účasti strany ve vládě s hnutím ANO a před dubnovým sjezdem strany podpořil na předsedu Hamáčkova vyzyvatele Tomáše Petříčka. Po sjezdu se s Hamáčkem dohodl, že zůstane odborným mluvčím ČSSD pro místní rozvoj.

Kuba v dozorčí radě zůstane do říjnových sněmovních voleb. "Nechci řešit vnitrostranické spory sociálních demokratů. Beru to tak, že v dozorčí radě budu čtyři měsíce a po podzimních volbách do Poslanecké sněmovny se celá situace bude řešit," řekl ČTK. "Nechci se k té situaci více vyjadřovat a ani komentovat neshody v ČSSD. Současné řešení beru jako provizorní a dočasné,“ dodal.

Server Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své zdroje napsal, že Hamáček chtěl vyměnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Ve čtvrtek web zveřejnil vyjádření Netolického, který s Hamáčkem hovořil o získání milionu vakcín Sputnik z Ruska, souvislost plánu s Vrběticemi nicméně nemohl potvrdit. "Tu konstrukci výměnného obchodu, nebo něco podobného, to já jsem neslyšel. To mi fakt neříkal," uvedl.

Hamáček tvrzení, že chtěl kauzu Vrbětice vyměnit za vakcínu a summit, odmítl a oznámil, že na autory článku podá trestní oznámení. V dalším sporu chce u civilního soudu žádat deset milionů korun po vydavateli. V případě úspěchu je plánuje věnovat nadaci policistů a hasičů.

Podle českých bezpečnostních složek jsou z útoku ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb.