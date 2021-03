František Hamza (7. 3. 1868 – 4. 6. 1930) se narodil ve mlýně u Jankovského potoka v Kletečné, v malé vesnici Zálesí nedaleko města Humpolce, jako druhý syn rodičů Justýny a Jindřicha Hamzových.

Hamzova odborná léčebna si připomíná svého zakladatele profesora Františka Hamzu | Foto: Archiv

Studijní léta strávil v Pelhřimově na nižším gymnáziu, poté v Německém Brodě na vyšším gymnáziu. Ve svých studiích pokračoval v Praze na lékařské fakultě Karlo-Ferdinandovy univerzity, po jejímž absolutoriu vedla jeho cesta zpět do Kletečné, kde měl vážnou známost, dlouholetou přítelkyni Julii Závodskou, se kterou se 30. října 1897 oženil. Krátce po svatbě se novomanželé Hamzovi přestěhovali do Luže s jasnou vizí soukromé praxe mladého lékaře podporovaného svou ženou, avšak hned po příchodu se zrodil další plán, a to vybudovat léčebnu pro skrofulózní děti, což byla úplná novinka, neboť v celém Rakousko-Uhersku dosud taková léčebna neexistovala. V té době nikoho z místních ani nenapadlo, jak významnou roli zde sehraje zrovna tato mladá rodina. (Linhartová, 2008)