"Včelí roj dosedá většinou na větve stromů, či jiné objekty a včely čekají, až jejich pátračky najdou vhodnou dutinu pro jejich další bydlení. Nejsou agresivní, nemají čas vás napadat - jen v případě hrubého ohrožení brání včelí matku," říká včelař Luděk Kosina.

Lidé už vědí, že sahat v lese na mládě zajíce nebo srnky se nesmí, pach se přenese na srst a matka, která bývá nedaleko, svého potomka definitivně opustí. K roji včel se ale nálezci staví ostražitě. "Přitom je to v podstatě miminko od včelstva. V době rojení mají na práci hlavně samy přežít a ne bodat člověka a poté umírat," zdůrazňuje Kosina. Přivolávat hasiče je podle něj nesmysl, lepší je vyhledat v okolí včelaře, který si rád nalezený roj sundá a přenese do úlu.

"Hasiči likvidují bodavý hmyz pouze, když hrozí nebezpečí. Jednotky vyjíždějí odstraňovat nebezpečný hmyz na veřejná prostranství – dětská hřiště, okolí veřejných budov, areály mateřských a základních škol, dětské tábory, domovy důchodců apod. Pokud se roj usadí blízko obydlí, kde jsou ohroženy bodnutím děti, senioři nebo alergické osoby na bodnutí hmyzem, mohou hasiči přijet," informuje mluvčí HZS Pardubického kraje Jana Poláková, podle které míru nebezpečí posoudí při převzetí zprávy operační důstojník krajského operačního a informačního střediska nebo na místě události velitel zásahu. "Pokud se včelí roj usadí blízko obydlí, nepanikařte! Uzavřete všechna okna a čekejte uzavřeni v domě, než se roj na daném místě usadí. Bojovat proti včelám svépomocí je zbytečné a nebezpečné," dodává Poláková.

V minulém týdnu vyjížděli ke včelímu roji členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Hrochově Týnci. Bylo to v Bořicích v blízkosti dětského hřiště. Je chvályhodné, že si "dobráci" přivolali zkušeného včelaře, takže nebylo nutné použít postup vedoucí k usmrcení a roj skončil v bezpečí úlu.

Pokud se stane, že včelí roj uletí a včelaři se ho nepodaří nevrátit do úlu, jde nejen o ztrátu včel, ale také medového výnosu, protože vyrojené včely s sebou odnesou z úlu med. Ani včely z odchyceného roje už žádný větší výnos medu v roce vyrojení nedají. Vše ale nezávisí jenom na samotném včelaři a jeho schopnostech chovu a ostražitosti. Je daná například vývojem počasí v dané chvíli, nedostatkem či naopak velkou snůškou nektaru a pylu v okolí jeho stanoviště a jistě také genetickým vybavením chovaných včelstev.

Každé setkání s rojícími se včelami skýtá vzácnou příležitost být přítomni nevšednímu divu přírody. Když nálezce upozorní včelaře, bude jistě rád. Ale musí mít jistotu, že jde o jeho včely a ne o náhodný, třeba divoký roj. Tím by si do svého chovu mohl přinést nemocné včely, které by nakazily celý jeho chov," upozornil včelař Oldřich Suchoradský,